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運送豬肉11小時 司機疲勞駕駛撞山壁受困

2019-06-04 12:40聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三芝區北勢子附近產業道路，今天上午11時20分發生1輛食品公司小貨車自撞山壁車禍，警方初步調查，57歲陳姓司機自稱從午夜零時許開始駕車運送豬肉，疑因長達11個小時連續工作，疲勞駕駛導致恍神衝出路面撞向山壁。

小貨車撞擊後側翻，沿著山坡往下滑落時，車頭剛好被電線桿卡住，陳姓司機受困在駕駛座，警方和消防隊獲報趕抵，破壞車體將人救出，幸好只是輕微擦傷，意識清醒沒有大礙，經測量也沒有酒駕。

57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／...
57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／翻攝
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57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／...
57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／翻攝
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小貨車滑落山坡時，車頭剛好被電線桿卡住。記者林昭彰／翻攝
小貨車滑落山坡時，車頭剛好被電線桿卡住。記者林昭彰／翻攝
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57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／...
57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，自撞山壁受困，消防隊員破壞車體將人救出。記者林昭彰／翻攝
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57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，衝出路面自撞山壁受困。記者林昭彰／翻攝
57歲陳姓司機疑似疲勞駕駛，衝出路面自撞山壁受困。記者林昭彰／翻攝
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車禍
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