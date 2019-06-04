遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



最近有網友在臉書及Line群組轉傳貼文，指前高雄縣長楊秋興與義聯集團創辦人林義守關係匪淺，林更給付楊「乾薪」以幫忙喬事，林義守對此認為子虛烏有，已由律師代為發布聲明，將向廖姓等多名網友提告，楊秋興對此也表示，近日將到警察局備案，揪出惡意放話的源頭。

義聯集團今早發布聲明表示，創辦人林義守及集團都未曾聘任或僱用楊秋興先生擔任任何職務，未曾支付楊先生任何薪資或乾薪，也未曾提供任何辦公室或辦公場所，更無「讓楊去找韓，給他一些局處首長名單，並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3700這個數字」情事。

聲明指出，署名廖永發、賈文鐸、William Chase、梁國軍、HenryJim、蔣臨沂、Shieh Tyng Chau、Neo Lee、周亮儒、李麗子等人， 6月1日、2日在臉書PO文，內容指稱一名「南部球友」說，楊秋興是林義守的「食客」之一，且在義大有60坪大的辦公室，月領10萬元乾薪。並指林義守與王金平幫助韓勝選後，讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3700這個數字」等情事，全非事實，屬憑空捏造。

聲明表示，相關內容已嚴重毀損林義守及義联集團名譽，涉犯刑法誹謗罪，林已委請林慶雲律師依法對上述網友提出提出刑事誹謗罪告訴。