是賄款還是社會救助？ 檢察官調查後還候選人清白

2019-06-04 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市第一警分局去年選舉期間發現西區車店里李姓里長候選人為尋求連任，由妻子向某里民收取身分證及印章，候選人事後將餅乾、罐頭和紅包1千元放在某里民的住家外，候選人強調是年底社福團體物資發放，絕非賄選，檢方傳喚證人和社福團體等，還候選人清白。

警方調查，李姓里長候選人假借設團體發放物資名義，由候選人的妻子先與里民收取身分證和印章，並央請里民投票時支持特定候選人，隔天里長候選人將物資和裝有1千元的紅包、身分證等物拿到該里民的住處，由他人代收，警方將里長候選人等3人以違反選罷法送辦。

里長候選人等3人否認賄選，里長候選人表示，錢與物資都是社福團體給的，這是善助，與選舉無關，候選人妻子則說，里民個人不方便領取，所以才代為領取、轉交。該里民說，並不知道是誰提供物資和錢。

檢方調閱監視器並傳喚證人，證人證稱，針對西區經濟不好的里民，3個社福團體有聯合辦理發放金錢及金錢給予經濟狀況不佳民眾，當時有一位盧先生與她接洽協助發放一事，她有將領物資通知單交給里長候選人，拜託他協助發放，並提供通單當證據。