茶藝館女找男友堵人 老翁慘遭「仙人跳」付200萬元

2019-06-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



老翁慘遭「仙人跳」付200萬元，花錢消災。示意圖／ingimage 分享 facebook 北市一名在茶藝館上班的楊姓女子，2015年間認識一名老翁進而發生「婚外情」，去年兩人出摩鐵時被女方男友堵到，要求付錢否則要告訴家人讓他身敗名裂，老翁只好付200萬元「花錢消災」。台北地檢署認為楊女、陳姓男友及潘姓姪子涉恐嚇取財罪，今依法起訴，另名潘姓男親友罪證不足，不起訴。

檢警調查，楊姓女子（44歲）在淡水某間茶藝室上班，2015年認識一名60幾歲老翁，兩人相談甚歡，進而交往，這段婚外情關係維持至去年4月間。4月下旬，楊女和老翁一同前往摩鐵開房間，兩人完事要離去之際，陳姓男子（36歲）突然在現身大門口，大聲說：「你跟我老婆去汽車旅館！」

他接著嗆聲：「我剛出獄，要錢沒有！我知道你家住哪啦！不給錢的話就把這件事（婚外情）告訴你家人，讓你身敗名裂！」讓老翁回家思考一段時間，再相約於公眾場合談判，陳與楊女的潘姓姪子（35歲）一起赴約，要求老翁簽下每張面額40萬元的支票共5張。

老翁受迫之下，只好無奈地簽下支票。過一陣子，老翁交付現金200萬元，想要陳男交回借據，慘遭拒絕。楊女一幫人食髓知味，又一再打電話聯絡他，嗆：「事情還沒完！欠錢要還！」老翁不堪其擾，認為自己遭「仙人跳」，去年8月間報警。

陳、潘男到案後不否認這些客觀行為，辯稱是楊女「被欺負」才會跑去教訓老翁，這些錢是借款。檢方認定，楊女、陳及潘男涉恐嚇取財罪，至於另名負責開車接送兩名男親友的潘姓男子宣稱自己不知情，依罪證不起，給予不起訴處分。由於200萬元款項已全數花畢，檢方請法院諭知追徵其價額。