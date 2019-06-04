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提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市余姓女子提供帳戶給詐騙集團，害兩人各被騙3萬元。余女辯稱從臉書「賺錢網」找到出借存摺，月入1萬8000元的「工作」，否認協助詐騙。法官認為，提款卡落入不明人士手裡，極易成為金融犯罪工具是「常識」，此類詐騙手法一般人知之甚詳，余女沒有推諉不知之理，判處拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，26歲余女前年9月在臉書看到「賺錢網」廣告，刊登「存摺租借」兼職獲利訊息，按指示在LINE加化名「林詩涵」為好友。余女詢問工作內容，對方告知其為線上博彩公司人員招募組員，因各國會員甚多，賭客輸贏結算匯兌存取帳戶不敷使用，因此對外徵求存摺帳戶使用，5天為1期，每提供1本帳戶可領薪資3000元，每月1萬8000元。

詐騙集團成員取得余女郵局帳戶資料及金融卡、密碼後，佯裝臉書及中華郵政員工致電劉姓女子，指其在臉書購物匯款誤設分期付款，要求到自動櫃員機操作解除設定，騙走3萬元。詐騙集團另致電盧姓男子指其在書店網站買書數量誤植，會造成多扣款，要求操作櫃員機解除轉帳扣款設定，也騙走3萬元。

余女被捕後承認把郵局帳戶提供不詳人士使用，但她是提供帳戶供線上博彩公司匯兌，否認幫助詐騙集團詐欺取財。

法官認為，帳戶存摺、提款卡、密碼落入不明人士手裡，極易被利用成為金融犯罪工具是常識。金融機構櫃員機也都有勿交付帳戶資料等警示資料，現今社會對此類詐騙手法知之甚詳，是一般人的普通知識與社會常情，余女是成年人，無推諉不知之理。雖無積極事證證明余女與詐欺正犯有共同犯意聯絡，但提供帳戶幫助他人詐欺取財犯行明確，依法判刑。

基隆市余姓女子提供郵局帳戶給詐騙集團行騙，被法官判處拘役50天。記者邱瑞杰／攝影
基隆市余姓女子提供郵局帳戶給詐騙集團行騙，被法官判處拘役50天。記者邱瑞杰／攝影
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詐騙集團詐欺

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