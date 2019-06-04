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韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

陳姓貿易商去年在國小操場繞圈運動，經過司令台時不慎觸摸到少女「小芬」的身體，少女即以「五字經」辱罵，陳不滿被辱罵，用手抓住坐在司令台上的「小芬」肩頸，將她拉下司令台，致「小芬」受有頸部擦挫傷之傷害，台中地院依傷害罪將他判處拘役40日，得易科罰金。得上訴。

陳男坦承在國小操場運動，於操場快走時不慎碰觸到「小芬」，她因此以粗話辱罵他，陳否認傷害犯行，辯稱「我只有過去訓斥她，但我手上沒有拿任何的武器，而且離她一米半的距離，根本就沒有碰觸到她，她的傷勢不是我造成等語」。

「小芬」證稱「我在國小操場外側跑道上靠近司令台，陳男在繞跑道運動，靠近我時有摸到我右側屁股，我有罵他，並跟朋友說剛剛有人摸我屁股，後來我坐在司令台上時，他又走回來抓我脖子將我拉下司令台，當下我報警」。

蔡姓少年證稱「在國小操場，陳男跑步因手幅度太大，不知道有沒有摸到小芬的屁股，小芬就罵，陳跑完一圈停下來，對小芬不爽，把小芬從司令臺抓下來，當時就看到小芬脖子上有痕跡，小芬就報警」。

判決書指出，陳姓貿易商去年5月2日下午，在台中市某國小操場運動，適有「小芬」與卓姓、蔡姓友人在操場前司令台嬉戲，陳男沿操場外側繞圈快走，途經司令台前，其手臂不慎觸碰「小芬」身體後方。

陳所涉違反性騷擾防治法部分，業獲檢察官為不起訴處分確定。「小芬」因不滿遭陳姓貿易商觸碰身體，即以粗話辱罵陳，未料陳於繞行操場一圈後，因不滿遭少女辱罵，用手抓住當時坐在司令台上之「小芬」肩頸將她拉下司令台，致她受有頸部擦挫傷之傷害。案經「小芬」及其母提起告訴。

陳姓貿易商做繞圈運動快去，不慎觸摸到少女「小芬」的身體被辱罵，用手抓住「小芬」肩...
陳姓貿易商做繞圈運動快去，不慎觸摸到少女「小芬」的身體被辱罵，用手抓住「小芬」肩頸，致「小芬」受有頸部擦挫傷，台中地院依傷害罪將他判處拘役40日，得易科罰金。圖／本報資料照
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傷害罪檢察官台中市

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