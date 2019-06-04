茂管處前處長涉收回扣 二審逆轉重判

2019-06-04 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



茂林國家風景區管理處前處長許正雄（右二）遭控涉收取標案回扣，一審獲無罪，但高雄高分院審理逆轉改判10年2月徒刑。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

茂林國家風景區管理處前處長許正雄，四年前被控收取回扣，一審以事證不足判無罪，但是二審昨天逆轉，高雄高分院認定許五次私下與包商見面，共收回扣廿五萬元，依貪汙罪判處有期徒刑十年二月、褫奪公權五年，仍可上訴。

判決表示，許正雄二○一一年九月起擔任茂管處長，得知劉姓建築師有意投標公共工程設計監造案，便以「有經濟壓力」向對方索取標案金額百分之五當回扣。劉答應後，陸續得標「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」等四案。檢警四年前接獲檢舉搜索、查緝，許一度遭羈押。目前調交通部觀光局技正。

檢方偵查時，劉姓建築師清楚說明交付回扣時間、地點，許正雄雖承認兩人會面，但辯稱是談公事。一審認為僅憑劉的印象及存摺領錢紀錄，缺乏其他積極佐證，判許無罪，檢方不服上訴。

二審合議庭認為，許正雄和劉姓建築師見面的時間，都是下班後，還多次約在理容院包廂裡。兩人見面前後，劉都會到附近的自動櫃員機領錢，據此認定兩人二○一三年十二月到二○一五年四月間共五次會面，劉確有交付廿五萬元回扣給許。

許正雄另被控涉嫌和楊姓副處長接受林姓包商招待飲宴、到酒店續攤。楊姓副處長因打算整理自家農地，涉嫌收受林姓包商提供的一萬多元物料案，一審以事證不足判三人無罪，二審仍無罪。