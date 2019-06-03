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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

茂管處前處長涉收回扣 無罪大逆轉重判10年2月

2019-06-03 16:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

茂林國家風景區管理處前處長許正雄、楊姓前副處長，4年前遭控向林姓營造商收取5%標案金額回扣，一審認為事證不足，且許及楊接受招待上酒店也和職務沒有對價關係，一審判3人皆無罪。但全案上訴後，高雄高分院認為許確實收了25萬元，今天下午依經辦公用工程收回扣罪，逆轉重判許10年2月徒刑，另2人維持無罪，可上訴。

茂林國家風景區管理處前處長許正雄（右二）遭控涉收取標案回扣，一審獲無罪，但高雄高...
茂林國家風景區管理處前處長許正雄（右二）遭控涉收取標案回扣，一審獲無罪，但高雄高分院審理認定收取25萬元，今天逆轉改判10年2月徒刑。記者林伯驊／翻攝
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回扣國家風景區

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