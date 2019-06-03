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碼頭釣魚當心怪客 男吸膠氣憤推釣客進淡水河

2019-06-03 15:53聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

從事道具製作業的郭姓男子，去年11月在淡水第一漁港碼頭燈塔前空地，吸食強力膠，隨後不滿陳姓、黃姓釣客站在堤防上釣魚，突然上前奮力把陳男推下淡水河，黃男見狀喝斥郭「趴下」，並掏出釣魚鋼索給陳，幸好經海巡人員救上岸。士林地方法院依傷害罪，判處郭男有期徒刑8月。

判決指出，去年11月16日深夜，郭男拿著工作用的強力膠到燈塔前空地「看海想心事」，並吸食了半條強力膠。他稱，平時就有吸膠習慣，當日吸完半條後沒有什麼感覺，沒有飲酒或吃其他藥物，「意識很清楚」。

郭男在審理時稱，陳男、黃男在釣魚，黃故意阻擋、不肯讓路，又出手抓他的手，陳又抓住另一隻手，當時才會輕輕撥開陳，導致他掉進淡水河。

但陳男供稱，當晚和黃在堤防釣魚，有看到郭在燈塔前，且走路有點晃以為他喝酒，堤防寬度太窄，為了讓他方便經過，就往河堤外挪了1小步，繼續釣魚，但餘光看到郭伸出雙手推我進淡水河「我飛得很遠，郭不是無意碰到」。

黃男則稱，不認識郭男，案發時也沒有交談，看到郭很大力的推陳，陳落水後，立即拋出釣魚鋼索，讓陳固定在堤岸邊，並報警求救。黃指出，他與郭男有短暫拉扯，情況緊急下大聲喝斥「不要亂動」，郭就自行趴在堤防上不動，直到警消到場、海巡人員把陳救上岸。

合議庭認為，郭與陳、黃2人不認識，也無深仇大恨，僅因偶然錯身，一時不滿就將人推下淡水河，讓陳身心飽受驚嚇，右手、背部受傷，小腿有開放性傷口，左手指頭骨折等傷害。合議庭衡量案發情境，並非預謀犯案，認為郭不致徒生殺害陳，無殺人犯意，認定是傷害犯行，依照傷害罪判處有期徒刑8月。全案可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
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淡水河燈塔傷害罪

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