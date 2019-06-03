「今天怎玩他」高雄情侶虐1歲童 吐菸巴頭整夜出人命

2019-06-03 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄無照保母杜姓女子遭控受託照料1歲多的男童，竟和高姓男友聯手虐待為樂，互相討論「在想怎麼玩他」，直到4年前高照顧男童過夜，吐菸、捏臉不讓睡覺，到早上還抓頭猛搖晃10幾下，造成男童嚴重腦傷送醫不治。高雄高分院依傷害罪判杜女3年半、傷害致死罪判高11年10月徒刑，可上訴。

判決指出，杜女（37歲）並沒有保母執照，2015年6月起受託每月1萬5000元代價，照料僅1歲半男童，除每周一、二回家，其餘時間由杜女全日照顧，同年9月價格調高為2萬3000元。

不料同年9月17日凌晨1點48分，高姓男友在辦公室獨自照料男童過夜，用手掌甩打男童頭部10下、打左臉耳光，還點香菸逼男童吸，遭拒後更口對口吐菸進男童嘴中。隔兩天（19日）凌晨4點多，高再用捏臉、拉耳、玩弄下巴，甚至硬餵喝水干擾睡覺，直到早上7點多，他強抓男童頭部3秒內強搖晃14下，接著又吐菸，男童此時抬手掙扎、有哭泣表情，過不久隨即陷入昏迷。

男童送立即被送醫，但因嚴重腦傷，仍於6天後神經性休克死亡；警方當時接獲院方轉報，前往高的住處搜索查扣監視器、手機證物，除攝錄下整夜虐童畫面，也發現兩人以手機傳訊討論虐待手法。

不過高姓男子辯稱，僅對男童空揮、沒真的碰到，只是逗著玩；杜女則說並沒和男友聯手虐童，且訊息內容只是開玩笑，最多只叫男童罰站。

合議庭發現，2015年8月間，杜女曾提醒高「下手小心點喔，別看到痕跡嘿，我今天不小心失手打兩次了」，杜女也說過「他快被我打死了」、「他好難打喔，都會打歪氣死」、「把他尿布打到破了」；高姓男友還說「在想今天要怎麼玩」，更出主意「我拿束線給你，嘴塞布，手綁在後面，這樣就不會哭出聲了」。