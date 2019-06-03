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男子被控偷超商點數卡含冤自殺 檢察官不受懲戒

2019-06-03 11:48聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子陳建國遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡被檢方起訴，陳堅認未犯罪，憤而自殺。監察委員高鳳仙、高涌誠去年認定員警黏峻碩、檢察官詹騏瑋處理不當，害陳自覺蒙冤而身亡，提案彈劾，監察院審查後決定彈劾二人。公務員懲戒委員會去年8月判黏休職1年，職務法庭今判詹騏瑋不受懲戒。

2013年6月26日晚間，新北市板橋館前西路的全家超商報警，指遭竊14張價值686元的遊戲儲值卡，警方鎖定戴灰色鴨舌帽、黑色眼鏡、穿夾腳拖的竊賊；店長作證指認陳建國是小偷。陳解釋，案發當時，他在250公尺外、府中路的統一超商，26日從未進入全家，直到27日約晚間8時才走進失竊的全家買點數，且當時戴綠色鴨舌帽、穿淺色短袖上衣，與監視器拍到的竊嫌衣著不同。

陳遭新北地檢署起訴後，於2014年自殺，他被控竊盜案公訴不受理。陳的姊姊另提出國賠，希望還給弟弟清白，新北地院民庭法官確認，兩人戴的鴨舌帽顏色不同，且一個有圖、一個沒有；加上竊賊在全家超商內買紅茶的時間，與陳在統一超商內買啤酒時間「只差3秒」，判定在全家的竊賊非陳。

監察院認為黏峻碩未將陳建國不在場證明的供述記明筆錄，也沒附卷移送檢方，製作的翻拍照片6張錯植時間，也未妥適保全超商及路口監視畫面並移送檢方等；詹騏瑋則忽視陳所提的不在場證明，並以無法證明陳為竊嫌的錄影畫面、照片等作為證物，草率起訴。

職務法庭認為，詹騏瑋是依照警卷所附監視錄影畫面翻拍照片所呈竊嫌與陳建國都「戴鴨舌帽」、「戴眼鏡」、「著長褲」等外型特徵判斷，認陳建國有許多特徵與竊嫌相似，才在偵訊中向陳表示「錄影帶這個人看起來就是你啊」，這不是主觀偏見。而詹偵訊口氣無不當，說的內容明確說明以陳建國確有犯罪的前提下，和解有利，沒要求陳必須認罪，職務法庭認為詹的行為與有罪推定心態無關，不是不當訊問。

而本案牽涉的兩家超商監視錄影器，都沒有連線校時機制，監察院指摘未調查兩家超商「監視器」的連線校時情形，職務法庭認為無據。超商店員證稱，起獲的遊戲光碟空盒是店內遭竊之物，檢察官判斷後以贓物空盒拍照作為證據，未違反刑事偵查實務作為。

陳建國與竊賊的衣著不同，竊賊在全家超商的畫面是穿夾腳拖，而陳現身統一超商時卻不是，職務法庭認為檢察官確實有疏漏，但他是「綜合判斷」認為陳建國與竊賊為同一人，沒注意到鞋子不同，非嚴重違反辦案程序或職務規定，情節也不屬重大。因種種跡證，讓詹騏瑋認已達「犯罪嫌疑重大」起訴門檻，因而提起公訴，並無濫行起訴情事。

職務法庭認為，不能以陳事後自殺或一審法院認定「全家超商的竊嫌非陳建國」，就說檢察官違反職務規定起訴，既然無「嚴重違反辦案程序或職務規定」或「違反檢察官倫理規範」，就無懲戒必要。詹騏瑋現為台北地檢署檢察官。

男子陳建國遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡被檢方起訴，陳堅認未犯罪，憤而自殺。監察院...
男子陳建國遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡被檢方起訴，陳堅認未犯罪，憤而自殺。監察院認為員警粘峻碩、檢察官詹騏瑋處理不當，害陳自覺蒙冤而身亡，彈劾二人。公務員懲戒委員會先前判粘休職1年，職務法庭今判詹騏瑋不受懲戒。記者王宏舜／攝影
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