設55個粉絲團販賣仿冒名牌 負責人住七期豪宅駕雙B被訴

2019-06-03 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市郭男夫婦下單向大陸製造工廠訂購仿冒阿迪達斯、彪馬、耐吉等名牌服飾，在臉書成立55個粉絲專頁，並偽造美國、香港的代購發票及保證卡，使消費者誤以為真，兩年來營業額達8070萬餘元，台中地檢署今天依加重詐欺、仿冒商標、偽造文書等罪起訴郭男夫婦等24人，並沒收犯罪所得。

檢警查出，郭男、趙婦大規模透過網路販賣仿冒名牌，牟利甚豐，月入上百萬元，夫妻住在價值2、3千萬的台中市期豪宅，一個開BMW、 一個駕賓士，家中還有專人居家清潔，兩人過著奢侈生活。

起訴書指出，郭男（40歲）是仿冒集團負責人，負責與大陸地區貨運行及廠商接洽仿冒商標的商品製造，銷售來台及成立50個粉絲團，作為販售仿冒品的管道；郭的妻子趙女（38歲）負責集團內會計工作，並負責計算外圍成員抽成及紅利。

仿冒集團組織縝密，有會計人員、網拍組、接單手、倉庫員外，尚有3個外圍集團，對於所銷售商品議價、開版製造商品、發票狀況等，均須向郭男報備負責，由郭男負責統整。

由郭男尋找流行的名牌服飾，並將照片傳送至大陸地區的貨運行、及仿冒製造工廠，再由大陸工廠開版，製造仿冒商品，或由郭男委託大陸貨運行直接向製造廠商訂貨，再由郭的臉書絲團刊登販賣仿冒名牌服飾。

郭男等人佯稱是美國代購商品附發票、商品為專櫃代購附發票及刷卡簽單等不實訊息。原價上萬元的TODS鞋子，只賣3000多元，上萬元的雷朋眼鏡，僅賣2、3千元，原價5500元的adidas NMD鞋只賣1690元，還不時推出買一送一的活動，使消費者上當破財。

檢警查出，郭男等人自2015年8月25日起至2017年8月15日止，合計取得不法所得8070萬餘元。檢警於2017年9月19日展開搜索，查扣2601件仿冒商品及現金24萬，凍結郭男等人的帳戶金額為106萬餘元、以及郭男位於台中市七期重劃區的豪宅。

案經德商阿迪達斯公司、彪馬歐洲公開有限責任公司、英商DKH零售有限公司、瑞士商柏蒂溫妮達股份有限公司、台灣耐基商業公司等提起告訴。