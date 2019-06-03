貨車加錯油半路拋錨 法官不怪加油員判免賠

2019-06-03 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



江姓男子開貨車在高速公路拋錨，檢修發現前一天加油時，貨車應加柴油，加油站員工卻誤加95無鉛汽油，要求加油站賠償6萬5400元修車費。加油站辯稱員工確依原告指示加油，並沒有加錯油。法官查出李名下有兩輛車，貨車加柴油，轎車加95無鉛，無法排除指示錯誤可能，李未能提出告知添加「柴油」的證據，判加油站免賠；全案可上訴。

判決指出，江男去年12月1日下午6時18分開小貨車到基隆深澳坑路一家加油站加油，12月2日駕駛同輛貨車在高速公路故障。江男先雇請拖吊車將車拖至台北市新明路原廠檢查，再委請汽車工程行拖至基隆市檢修，合計花費拖吊費2500元、4500元及修理費5萬8400元，合計6萬5400元。

江男提告說，貨車送修後，他檢視12月1日加油的統一發票，發現加油站員工竟然不是加柴油，而是錯加95無鉛汽油，貨車才會損壞，要求加油站賠償。

加油站業者辯稱，當天為江男貨車加油的員工陳述，江加油前說要加「95無鉛汽油900元」，員工還有與原告確認無誤。檢視貨車加油時的油島監視器錄影畫面，江男交付油箱鑰匙後，有再次從駕駛座探頭出來確認員工加油動作。由於該油島有無鉛汽油和柴油，為避免加錯油有加裝複誦機，每次加油均會複誦所加油品，員工並沒有加錯油。