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安養中心老婦人請女兒付扶養費 法官因這個理由不同意

2019-06-03 00:22聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市黃姓姐妹年幼時，母親就離開父親，兩人從小由外婆和阿姨扶養長大；黃母因案入監8年，出獄後住在娘家長達13年，也未曾工作，去年7月因腦中風住進醫院後，轉至安養中心，黃母向法官聲請，要求二名女兒支付扶養費，但女兒都不願意付扶養費。台南地院法官以黃母從未扶養過女兒，駁回黃母聲請，同意黃的女兒免除扶養母親的義務，全案仍可抗告。

黃母主張，她先生約5年前過世，她生有二名女兒，她去年7月間因腦中風入院後，安排入住老人養護中心，身體罹疾病且行動不便，已無謀生能力，名下也無財產，僅每月領有身心障礙補助4千8百多元，因每月安養費用為1萬8千元，她所領身心障礙補助不足以支付安養費用，差額1萬3千多元，請求二名女兒分擔。

黃姓姐妹主張，母親沒有扶養過她們，請求法官免除她們對母親的扶養義務等。黃姐說，母親在她5歲時就將她丟下，離開父親，她從小由外婆照顧，外婆工作到60歲後，有阿姨給生活費照料，她和妹妹都是半工半讀，打工賺錢讀書，國小畢業聽外婆說母親因騙了朋友被判刑8年，期間都是外婆省吃儉用寄錢到監所，幾乎一個星期就會收到信要求寄錢及各式各樣日用品，讓外婆非常困擾。

黃姓妹妹說，外婆後來腎衰竭洗腎，母親出獄後說要回來照顧外婆，但洗腎長達13年，期間母親未曾工作過，外婆生活開支都是阿姨支付，母親行為就像啃老族一般長期宅在家。

法官認為，黃母雖主張她年事已高，無謀生能力，名下亦無財產，但二名女兒抗辯她從未扶養過她們，既為黃母所不爭執，女兒請求免除對黃母的扶養義務，即屬有據。黃母請求女兒給付扶養費，為無理由，應予駁回。

住在安養中心的台南市黃姓婦人向法官聲請，要求二名女兒支付扶養費，但女兒都不願意付...
住在安養中心的台南市黃姓婦人向法官聲請，要求二名女兒支付扶養費，但女兒都不願意付扶養費。台南地院法官以黃母從未扶養過女兒，駁回黃母聲請，同意黃的女兒免除扶養母親的義務，全案仍可抗告。圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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腦中風洗腎

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