他北漂上班30年 遭高市警控占用宿舍還求償

2019-06-03 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子控訴父親任職高市府警察局時，獲配發宿舍，不過父親17年過世，高市警局卻以他設籍該房屋、無權占有，強制執行他存款69萬多元抵租金，但他一直在台北工作沒住裡面，也沒收到民訴起訴狀及通知，應歸還這些款項；高雄地院認為，高市警聲請強制執行的判決，已遭撤銷發回，判返還69萬元。可上訴。

陳姓男子提告主張，他父親曾在高市警局任職，並有配發宿舍，不過1989年母親過世後，他就去台北謀職，30年來始終住台北；父親2002年父親過世後，他仍在台北開計程車為業，沒住在宿舍內，但高市警局以他設籍在該宿舍為由，告他無權占有，並訴請遷讓房屋、給付租金，他因沒收到相關起訴書狀、調解期日通知書等，無法及時答辯。

陳姓男子指出，高市警局接著更以判決書，聲請強制執行他的銀行存款69萬4875元，但此案由於「送達不合法」，已撤銷原判發回更審，當時執行的依據已經失效，所以高市警局執行取得的69萬多元，陳認為也該全數返還。

高市警局則稱，強制執行69萬多元是依據法院判決，且陳姓男子在1981年入住設籍、1996年7月變更為戶長，高市警局提起訴訟時，屋內都還有陳姓男子放置的物品，顯示仍占有、使用該宿舍，本來就該付占用期間的租金。