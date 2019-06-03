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小三前夫逆襲求償 科技主管無罪仍判賠錢

2019-06-03 00:11聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄某科技大廠已婚陳姓主管，涉嫌外遇同樣有家庭的曾姓女下屬，陳竟要求自己妻子、曾女共同簽署「三方共同生活協議書」，刑事部分獲無罪確定，但曾女的前夫認為陳的介入，導致婚姻破碎離婚，另對陳提民事求償80萬元，橋頭地院審理認為，陳確實侵害曾女丈夫配偶權，判賠18萬元，可上訴。

曾女前夫王姓男子（62歲）主張，陳姓主管（45歲）明知曾女有配偶，竟還發生婚外情，並長期和誘曾女共同生活、稱可提供住處及願意照顧一輩子，2016年陳還和陳妻、曾女簽訂「三方共同生活協議書」，曾女因遲疑還沒搬過去住，同年爆出曾女遭陳妻毆打，讓整件事曝光。

王姓男子認為，妻子原本沒有堅決離家或離婚念頭，因出於陳姓主管長期引誘而萌生離婚、脫離原本家庭，進而簽訂協議書，讓夫妻感情惡化，最後離婚收場；他精神上受創極深，陳也從沒表達歉意，應賠精神慰撫金80萬元。

陳姓主管辯稱，王姓男子和曾女的婚姻早有破綻，加上曾女離婚後又另跟別人結婚，顯見與簽訂協議等事情無關。

法官審理時依刑事判決內容，認定曾女早有離婚、分居的意思，並非陳姓主管引誘，不過，陳姓主管原本就明知曾女有家庭仍然發生婚外情，陳也勸過曾女離婚、還簽協議書，仍侵害王姓男子配偶權；考量2個男人工作、財力狀況等，判陳姓主管應賠18萬元。

高雄某科技大廠已婚陳姓主管涉嫌外遇部屬曾姓女子，刑事雖獲無罪，曾女的前夫提告求償...
高雄某科技大廠已婚陳姓主管涉嫌外遇部屬曾姓女子，刑事雖獲無罪，曾女的前夫提告求償，橋頭地院判陳應賠18萬元。示意圖／Ingimage
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離婚婚姻婚外情

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