半價吃辦桌涉賄 高雄里長逆轉無罪因「藍綠都來拉票」

2019-06-02 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鳳山區誠德里前里長楊弼勝因無法登記連任，去年11月投票前舉行感恩餐會，卻遭控涉以半價招待200多名選民，席間替想拚連任的楊姓議員拉票，檢方依違反選罷法起訴楊弼勝、楊姓議員的兒子，高雄地院審理認為，當天受邀到場市議員各黨籍都有，難認定餐會是為特定人拉票而辦，判2人都無罪，可上訴。

高雄地檢署表示，待收到判決書會研議是否上訴。楊弼勝2014年扳倒連5任的老里長，以25歲年齡成為高市最年輕里長，目前記者尚未聯繫到他，無法得知對於判決結果的看法。

檢方起訴指出，楊弼勝因過失傷害罪遭判刑尚未執行完畢，無法競選連任誠德里的里長，他於去年11月11日晚間以誠德里社區發展協會名義舉行感恩餐會，席開28桌，他以半價招待265名選民，選民每人入座只要付200元，他共付餐飲、酒、舞台搭設及表演費21萬8000元。

檢方調查，過程中楊弼勝上台發言「楊XX議員在我們服務4年中，也是幫我們非常多，在這邊希望大家可以把會做事的議員送到議會」，楊姓議員的兒子也致詞「希望大家繼續給他（指楊議員）機會，讓他進入市議會」，現場並發送競選文宣、面紙等，認為楊弼勝及楊議員之子犯投票行賄罪。

不過楊弼勝否認賄選，供稱因無法參選要卸任，才想說以個人、社區的名義辦感恩餐會，向里民說明無法繼續參選的原因，且當天發函邀請共5名鳳山區的議員來參加，包括國民黨、民進黨及無黨籍，並不是為特定候選人而辦。

合議庭認為，楊弼勝因過失傷害罪案件沒能在期限繳納罰金，遭高市選委會取消參選資格，餐會還有不具投票權的小孩參加，到場的5名議員各黨都有，主辦單位也沒禁止任何人拉票，加上楊姓議員的兒子當天是被「基於禮貌」臨時請上台，發言內容都沒超過一般競選場合尺度，無法證明這場餐會是事先謀議替楊姓議員辦理。