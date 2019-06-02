印尼籍夫妻挑同鄉詐騙 感覺親切誤信

2019-06-02 16:55 中央社 花蓮縣2日電



花蓮縣警察局玉里分局破獲同鄉詐騙同鄉案，印尼籍夫妻佯稱可幫同鄉仲介印尼親友來台工作，被害印尼籍女子感覺同鄉特別親切，不疑有詐，遭多次詐騙得逞。

玉里分局今天表示，印尼籍劉姓女子20年前嫁來台灣，目前與台籍丈夫育有3名子女，夫妻在玉里鎮經營一家小吃店，劉女覺得台灣環境很好，想協助2名親友來台工作，但卻苦無門路。

日前一對印尼籍夫妻YANTO和MARY從桃園市到玉里鎮遊玩，前往劉女店裡消費，以印尼話告訴劉女，可協助仲介印尼親友來台工作，劉女見到同鄉分外親切，不疑有詐，拿出一筆錢交由MARY代辦親友相關來台事宜。

未料，同鄉夫妻多次假藉各種名義及藉口，前前後後總共向劉女騙取近新台幣60萬元，卻遲遲不見劉女親友來台。

玉里分局表示，劉女驚覺有異時，2人仍食髓知味，再次假借被害人親友來台帳戶需要有存款的名義，欲詐騙35萬元，雙方約定在花蓮車站後站公園交錢，劉女立即報案請求警方協助，玉里分局組成專案小組，埋伏交錢地點當場查逮捕嫌犯MARY，並查扣不法所得新台幣5萬1500元、黃金項鍊、戒指、手機及提款卡等多樣證物。

警方詢後依詐欺罪嫌將涉嫌人MARY、YANTO移送及函送花蓮地方檢察署偵辦。