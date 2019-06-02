國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單
張姓女子去年7月間開車行經國道1號南向路段內側車道因車速低於速限時速110公里，被依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元罰鍰，但她蒐集資料證明行經的南下165公里處傍晚下班尖峰時間，無法持續維持車速在最高速度，彰化地院認為已構成「阻卻責任事由」，判撤銷原處分，可上訴。
判決書指出，張女去年7月10日傍晚5點半行經國道1號南向165公里處，因「行駛高速公路未依規定行駛車道者小型車未以規定之最高速度行駛」，遭國道警方開單，她主張，該處同一地點已有固定式超速測速照相，又有警車移動式低速測速照相，依正常控制油門方式，實在無法持續維持車速時速110公里。
張女也指出，當時車流量大，車輛壅塞才採放慢車速，蒐集一個月以上平日傍晚該路段車速資料，都顯示低於時速99公里。
但台中監理所調查當時用路通報並沒有路面不良情形，觀看違規採證錄影資料張女車輛在內側車道中行速緩慢，且為後行車輛利用外側車道超越，仍認定違規。
張女不服被罰提行政訴訟，彰化地院且勘驗相片，張女被拍照的地點就在國道4號高架橋之前，她前方車輛減速下她也跟著減速而被拍照，當時前方車輛被雷射測速儀拍到時，照片顯示行時速同樣也是99公里，顯然該路段內側車道當時無法保持以最高速限時速110公里行駛，法官認為，要維持最高速限行駛強人所難，法官認為構成「阻卻責任事由」，不應處罰，撤銷原處分，可上訴。
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