親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單

2019-06-02 15:18聯合報 記者林敬家╱即時報導

張姓女子去年7月間開車行經國道1號南向路段內側車道因車速低於速限時速110公里，被依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元罰鍰，但她蒐集資料證明行經的南下165公里處傍晚下班尖峰時間，無法持續維持車速在最高速度，彰化地院認為已構成「阻卻責任事由」，判撤銷原處分，可上訴。

判決書指出，張女去年7月10日傍晚5點半行經國道1號南向165公里處，因「行駛高速公路未依規定行駛車道者小型車未以規定之最高速度行駛」，遭國道警方開單，她主張，該處同一地點已有固定式超速測速照相，又有警車移動式低速測速照相，依正常控制油門方式，實在無法持續維持車速時速110公里。

張女也指出，當時車流量大，車輛壅塞才採放慢車速，蒐集一個月以上平日傍晚該路段車速資料，都顯示低於時速99公里。

但台中監理所調查當時用路通報並沒有路面不良情形，觀看違規採證錄影資料張女車輛在內側車道中行速緩慢，且為後行車輛利用外側車道超越，仍認定違規。

張女不服被罰提行政訴訟，彰化地院且勘驗相片，張女被拍照的地點就在國道4號高架橋之前，她前方車輛減速下她也跟著減速而被拍照，當時前方車輛被雷射測速儀拍到時，照片顯示行時速同樣也是99公里，顯然該路段內側車道當時無法保持以最高速限時速110公里行駛，法官認為，要維持最高速限行駛強人所難，法官認為構成「阻卻責任事由」，不應處罰，撤銷原處分，可上訴。

張姓駕駛行經國道1號南向165公里因未以規定之最高速度行駛被開單，彰化地院認為有...
張姓駕駛行經國道1號南向165公里因未以規定之最高速度行駛被開單，彰化地院認為有「阻卻責任事由」撤銷原處分。報系資料照
分享

國道測速高速公路
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

詐騙「好心」出新招 櫃姐買千元保養品慘被騙20萬元

2019-06-02 13:10

網傳IDF戰機在戰備道起降超速被開單 警方：假的

2019-06-02 15:48

古坑路面有油漬 派出所長率警動手清

2019-06-02 12:13

正妹直播主遭恐嚇 被告辯帳號被盜 法官信了

2019-06-02 10:23

養小孩缺錢帳戶給人用 幫助詐欺被判3月刑

2019-06-02 09:14

臨時工偷個飯糰果腹被抓 法官判罰40倍

2019-06-02 08:56

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51

影／酒駕新法上路 花蓮警所長衝啤酒節雙語宣導

2019-06-02 00:05

少事法修正／廖國豪關9年了...少年槍手遭利用 十年依舊

2019-06-01 23:56

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

少事法修法／孩子走岔路 不再先送少年法院

2019-06-01 23:50

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

神似張柏芝！逆齡辣媽性感婚紗照讓網友戀愛了

2019-06-01 20:25

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

頭份中石化廠區 檢修工人遭煤炭掩埋喪生

2019-06-01 21:23

無照未成年開車路口閃黃燈不停 這下悲劇了

2019-06-01 15:49

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51

北市大同驚傳槍擊 槍手連開3槍逃逸1人手臂中彈

2019-06-01 16:28

嚇死人了！ 女看護幫患梅毒老翁洗澡 遭狠咬見血

2019-06-01 23:42

阮綜合副院長妻遇襲被毆重傷 董事長：懸賞100萬緝凶

2019-06-01 21:25

正港被割稻仔尾 台南新營農民：欲哭無淚

2019-06-02 14:11

不滿女室友搞上男友 狠女掃把柄戴套凌虐她

2019-06-02 13:18

校園暴力丟椅飛腿影片上粉團 校方：4月已處置了

2019-06-01 17:05

影／逆向闖進台北單行道 霸氣貨車將車逼退

2019-06-01 18:33

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

「他還只是個40歲孩子」 70歲老母接送上班

2019-06-01 23:29

五股垃圾山鐵皮工廠大火 搶救中

2019-06-02 10:40

影／綠島2男行車糾紛互毆 一人臟器外露一人下巴斷裂

2019-06-02 14:52

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37

黑幫報復？男遭開3槍 子彈穿後車廂右手臂中彈

2019-06-01 23:09

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

女騎士逆向過彎撞上保時捷 網友：這下賠慘了

2019-06-02 13:10

機車中柱卡住水溝蓋 警察教你解決撇步

2019-06-02 11:22

台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52

臨時工偷個飯糰果腹被抓 法官判罰40倍

2019-06-02 08:56

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

少事法修法／孩子走岔路 不再先送少年法院

2019-06-01 23:50

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

「時力」黃捷等3議員 收到香港嗆殺恐嚇信

2019-06-01 15:49

影／綠島連日有傷病患需後送 台東空勤黑鷹3天救3命

2019-06-02 10:26

疑口角結怨連開男子3槍 警鎖定犯嫌追捕中

2019-06-01 18:48

管道爆裂 鶯歌下水道工程1死1重傷

2019-06-01 23:30

機車停在停車格還被開單？ 冒失車主到派出所後笑了

2019-06-02 14:29

少事法修正／廖國豪關9年了...少年槍手遭利用 十年依舊

2019-06-01 23:56

影／酒駕新法上路 花蓮警所長衝啤酒節雙語宣導

2019-06-02 00:05

正妹直播主遭恐嚇 被告辯帳號被盜 法官信了

2019-06-02 10:23

檳榔西施上班打手機 老闆怒擲遙控器砸她吃官司

2019-06-02 09:40

手機消費糾紛鬥毆 警攔車追受傷男

2019-06-02 12:57

國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單

2019-06-02 15:18

新北機車騎士疑自摔跌落深溝 送醫命危

2019-06-02 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top