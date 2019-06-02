國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單

2019-06-02 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



張姓女子去年7月間開車行經國道1號南向路段內側車道因車速低於速限時速110公里，被依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元罰鍰，但她蒐集資料證明行經的南下165公里處傍晚下班尖峰時間，無法持續維持車速在最高速度，彰化地院認為已構成「阻卻責任事由」，判撤銷原處分，可上訴。

判決書指出，張女去年7月10日傍晚5點半行經國道1號南向165公里處，因「行駛高速公路未依規定行駛車道者小型車未以規定之最高速度行駛」，遭國道警方開單，她主張，該處同一地點已有固定式超速測速照相，又有警車移動式低速測速照相，依正常控制油門方式，實在無法持續維持車速時速110公里。

張女也指出，當時車流量大，車輛壅塞才採放慢車速，蒐集一個月以上平日傍晚該路段車速資料，都顯示低於時速99公里。

但台中監理所調查當時用路通報並沒有路面不良情形，觀看違規採證錄影資料張女車輛在內側車道中行速緩慢，且為後行車輛利用外側車道超越，仍認定違規。