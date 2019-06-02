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正妹直播主遭恐嚇 被告辯帳號被盜 法官信了

2019-06-02 10:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市賴姓女子是手機直播軟體「MeMe直播」的直播主，賴女指控蔡姓男子透過該軟體認識她後，加入她的LINE帳號，因蔡在直播時擾亂秩序，遭管理員踢出直播間，蔡因而不滿，在前年10月間，透過LINE傳訊「我要叫人打你」的訊息給賴女，賴女將訊息截圖後，報警處理，警方循線通知蔡到案，但蔡辯稱，從未加入過該手機直播交友平台，且臉書、LINE帳號遭盜用，台中地院審理後，認為無法排除蔡帳號遭盜用可能性，判蔡無罪。

判決書指出，手機軟體「MeMe直播」的直播主賴姓女子指控，她因為該軟體平台而加入蔡姓男子的LINE通訊軟體ID，但因蔡擾亂直播秩序，被踢出她的直播間，疑因蔡因而心生不滿，涉嫌在前年10月18日中午12時許，透過LINE傳訊給賴女「我要叫人打你」、「白目」、「我叫我台中朋友出抓你」等訊息，賴女因心生恐懼，報警法辦。

警方循線找到蔡姓男子到案，蔡矢口否認涉案，辯稱他從未加入「MeMe直播」網路交友平台，也未傳送恐嚇訊息給賴女，他因為臉書、LINE無法登入，才知道帳戶被盜用。

台中地院審理時認為，根據證據可以認定蔡使用的手機與LINE帳號，就是涉嫌恐嚇賴女的門號與帳號，不過電話門號或LINE通訊軟體是供聯絡使用，知悉被告此門號、LINE帳號、ID的人，都可加以盜用；且從網路科技盛行後，因網路無遠弗屆，而犯罪手法又不時推陳出新，致以類似「駭客」手法侵入他人名義所開設之臉書或LINE帳戶，或逕植入「木馬程式」以竊取他人之帳號、密碼使用或用以犯罪之事，時有所聞。

法官認為，不能排除該涉案ID是遭人盜用的可能性，蔡究竟有無恐嚇危害安全犯行，仍有合理懷疑，無從形成蔡有罪確信，且也沒有其他積極證據證明蔡涉案，因此判蔡無罪，全案可上訴。

台中市賴姓女子是網路直播主，她指控一名網友涉嫌傳送恐嚇訊息，但台中地院審理後，認...
台中市賴姓女子是網路直播主，她指控一名網友涉嫌傳送恐嚇訊息，但台中地院審理後，認為無法排除帳號遭盜用可能性，判該名網友無罪。圖／摘自臉書MeMe直播
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LINE恐嚇直播主
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