親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

報復來了！陸對美600億美元商品 加徵關稅

小鮮肉唱歌劇多迷人？讓這國家音樂系 報考暴增近5成

養小孩缺錢帳戶給人用 幫助詐欺被判3月刑

2019-06-02 09:14聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市郭姓女子因缺錢養小孩，將銀行帳戶提款及密碼，涉嫌寄給詐騙集團成員使用後以獲取紅利，詐騙集團去年9月間7天內，以投資大陸基金獲利高等名義，向4名被害人詐騙得37萬元，台南地院依郭女觸犯涉嫌幫助詐欺取財罪，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，郭姓女子去年9月9日，在在南市安南區某郵局，將其申請的銀行帳戶提款卡，寄送與自稱「小陳」之人，復在網路遊戲聊天室告知「小陳」密碼。「小陳」所屬詐欺集團成員取得帳戶資料後，向江、施、呂、官等4人行騙。

詐騙集團從去年9月14日至21日，7天內共向江等4名被害人，依投資基金獲利高，或是冒充被害人同學亟需用錢名義，詐騙得手37萬多元。

郭女承認將帳戶提款卡及密碼提供給「小陳」，但否認幫助詐欺取財犯行，她供稱「小陳」說在大陸從事博奕遊戲，需要金融帳戶轉帳用，有賺錢要分紅給她每10萬元分紅1萬元，她將帳戶資料寄到廈門給「小陳」使用。她曾問「小陳」是否為詐騙， 他說不會騙人，她一開始真的不相信，後來被錢逼到，就願意試試看，因為要養小孩。

法官調調查認為，郭女曾問過「小陳」是否為詐騙，彰顯出她主觀上預見銀行帳戶可能遭詐欺集團成員使用，卻在未為任何查證下，僅因缺錢，將帳戶寄送與從未謀面「小陳」，認定她有幫助詐欺取財不確定故意。

台南市郭姓女子將銀行帳戶提款及密碼，涉嫌寄給詐騙集團成員使用後以獲取紅利，台南地...
台南市郭姓女子將銀行帳戶提款及密碼，涉嫌寄給詐騙集團成員使用後以獲取紅利，台南地院依涉嫌幫助詐欺取財罪，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。本報資料照片
分享

詐騙集團詐欺
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

少事法修法／孩子走岔路 不再先送少年法院

2019-06-01 23:50

檳榔西施上班打手機 老闆怒擲遙控器砸她吃官司

2019-06-02 09:40

臨時工偷個飯糰果腹被抓 法官判罰40倍

2019-06-02 08:56

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51

影／酒駕新法上路 花蓮警所長衝啤酒節雙語宣導

2019-06-02 00:05

少事法修正／廖國豪關9年了...少年槍手遭利用 十年依舊

2019-06-01 23:56

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

揚言炸燬安平派出所 男子犯恐嚇公眾處3月徒刑

2019-06-01 09:39

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

神似張柏芝！逆齡辣媽性感婚紗照讓網友戀愛了

2019-06-01 20:25

機器秀逗他一個動作秒修復 收百元工錢遭客翻白眼

2019-06-01 10:04

男友帶失戀「女性朋友」同遊澎湖 一句話讓正宮秒心涼決定「放生」

2019-06-01 11:15

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

頭份中石化廠區 檢修工人遭煤炭掩埋喪生

2019-06-01 21:23

無照未成年開車路口閃黃燈不停 這下悲劇了

2019-06-01 15:49

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

北市大同驚傳槍擊 槍手連開3槍逃逸1人手臂中彈

2019-06-01 16:28

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45

3小時引10起報案！百輛車友車聚塞爆停車場

2019-06-01 11:49

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

阮綜合副院長妻遇襲被毆重傷 董事長：懸賞100萬緝凶

2019-06-01 21:25

虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45

捷運大坪林站女子遭渣男金剛爪襲胸

2019-06-01 09:50

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

校園暴力丟椅飛腿影片上粉團 校方：4月已處置了

2019-06-01 17:05

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51

影／逆向闖進台北單行道 霸氣貨車將車逼退

2019-06-01 18:33

嚇死人了！ 女看護幫患梅毒老翁洗澡 遭狠咬見血

2019-06-01 23:42

尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38

影／停等紅燈稍慢起步 2男當街鬥毆受法辦

2019-06-01 12:39

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37

黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」

2019-06-01 11:34

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

女議員稱揭穿「說大話草包政府」 被恐嚇先姦後殺

2019-06-01 14:43

「他還只是個40歲孩子」 70歲老母接送上班

2019-06-01 23:29

黑幫報復？男遭開3槍 子彈穿後車廂右手臂中彈

2019-06-01 23:09

台灣美術館廣場血案 債務糾紛男持刀砍傷1人

2019-06-01 10:05

七旬老翁兩度登門謝警揪出肇逃者 局長頒「交安茶」

2019-06-01 12:59

小姐妹被親媽男友摸下體猥褻 仍求「別關他」

2019-06-01 14:52

台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top