養小孩缺錢帳戶給人用 幫助詐欺被判3月刑

2019-06-02 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市郭姓女子因缺錢養小孩，將銀行帳戶提款及密碼，涉嫌寄給詐騙集團成員使用後以獲取紅利，詐騙集團去年9月間7天內，以投資大陸基金獲利高等名義，向4名被害人詐騙得37萬元，台南地院依郭女觸犯涉嫌幫助詐欺取財罪，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，郭姓女子去年9月9日，在在南市安南區某郵局，將其申請的銀行帳戶提款卡，寄送與自稱「小陳」之人，復在網路遊戲聊天室告知「小陳」密碼。「小陳」所屬詐欺集團成員取得帳戶資料後，向江、施、呂、官等4人行騙。

詐騙集團從去年9月14日至21日，7天內共向江等4名被害人，依投資基金獲利高，或是冒充被害人同學亟需用錢名義，詐騙得手37萬多元。

郭女承認將帳戶提款卡及密碼提供給「小陳」，但否認幫助詐欺取財犯行，她供稱「小陳」說在大陸從事博奕遊戲，需要金融帳戶轉帳用，有賺錢要分紅給她每10萬元分紅1萬元，她將帳戶資料寄到廈門給「小陳」使用。她曾問「小陳」是否為詐騙， 他說不會騙人，她一開始真的不相信，後來被錢逼到，就願意試試看，因為要養小孩。