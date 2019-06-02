地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣銅鑼鄉朝西段6筆特定農業區農牧用地、1筆特定農業區甲種建築用地，共約2780坪，買主2013年7月簽訂契約書，依約支付3822萬多元，計畫興建療養院，2017年整地才發現其中4筆土地有中油公司高壓天然氣管線通過，苗栗地方法院法官調查認定地主故意不告知土地瑕疵，最近判決應返還635萬多元。

買主起訴主張7筆土地過戶後，2017年初整地工程，雜草、樹木及竹林刈除後，發現中油公司告示牌標誌，但原地主簽約買賣過程從未告知，一般社會大眾商業交易習慣，買受人如知道土地下方埋設中油高壓天然氣管線，可能不願購買或僅以低於行情購買土地，因此依不當得利法律關係，請求減少價金2000萬元。

原地主答辯說，7筆土地僅有4 筆土地下方中油管線通過，但土地屬特定農業區的農牧用地，本來就不能用來興建療養院，中油管線也不會影響農牧使用，因此土地不屬物的瑕疵，即使是瑕疵，買主曾多次看地，應可看到中油管線告示牌。

買主於簽約3年半後，才告知發現有中油管線，顯然是能檢查而不檢查，應視為買主已承認所受領之物，因此原地主不必負物之瑕疵擔保責任，且原地主在主觀上並不知道土地下方埋設中油管線，沒有故意不告知瑕疵可言。

法官調查，中油12吋、16吋天然氣管線通過其中4筆土地，地下深度約1.5公尺，依區域計畫法限制特定農業區農牧用地，不得興建療養院，但可作為農舍、農作產銷設施等使用，土地下方埋設天然氣管線，對於土地上興建農舍而需開挖地基等行為，具有一定程度的潛在危險，經鑑定有物之瑕疵。