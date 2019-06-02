親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

這3人挺韓國瑜出了名 為何凱道缺席？3個理由3種心思…

吳德榮：對流雲系發展旺盛 彰化以南恐有局部大雨

地下有中油管線未告知 賣方要賠635萬元

2019-06-02 07:51聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣銅鑼鄉朝西段6筆特定農業區農牧用地、1筆特定農業區甲種建築用地，共約2780坪，買主2013年7月簽訂契約書，依約支付3822萬多元，計畫興建療養院，2017年整地才發現其中4筆土地有中油公司高壓天然氣管線通過，苗栗地方法院法官調查認定地主故意不告知土地瑕疵，最近判決應返還635萬多元。

買主起訴主張7筆土地過戶後，2017年初整地工程，雜草、樹木及竹林刈除後，發現中油公司告示牌標誌，但原地主簽約買賣過程從未告知，一般社會大眾商業交易習慣，買受人如知道土地下方埋設中油高壓天然氣管線，可能不願購買或僅以低於行情購買土地，因此依不當得利法律關係，請求減少價金2000萬元。

原地主答辯說，7筆土地僅有4 筆土地下方中油管線通過，但土地屬特定農業區的農牧用地，本來就不能用來興建療養院，中油管線也不會影響農牧使用，因此土地不屬物的瑕疵，即使是瑕疵，買主曾多次看地，應可看到中油管線告示牌。

買主於簽約3年半後，才告知發現有中油管線，顯然是能檢查而不檢查，應視為買主已承認所受領之物，因此原地主不必負物之瑕疵擔保責任，且原地主在主觀上並不知道土地下方埋設中油管線，沒有故意不告知瑕疵可言。

法官調查，中油12吋、16吋天然氣管線通過其中4筆土地，地下深度約1.5公尺，依區域計畫法限制特定農業區農牧用地，不得興建療養院，但可作為農舍、農作產銷設施等使用，土地下方埋設天然氣管線，對於土地上興建農舍而需開挖地基等行為，具有一定程度的潛在危險，經鑑定有物之瑕疵。

此外，中油管線2002年因開發土地裸露，中油當時曾協調，因此原地主買賣契約簽立前，已知土地下方埋設中油管線，因此確有故意不告知瑕疵的情事，經鑑定在考慮土地下方埋設中油管線條件下，差價635萬2699元，判決原地主應返還溢價，並計算法定利息，全案還可以上訴。

高壓天然氣管通過土地未告知，苗栗地方法院判決原地主要賠買主600多萬元。圖／本報...
高壓天然氣管通過土地未告知，苗栗地方法院判決原地主要賠買主600多萬元。圖／本報資料照片
分享

中油農舍
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

少事法修法／孩子走岔路 不再先送少年法院

2019-06-01 23:50

影／酒駕新法上路 花蓮警所長衝啤酒節雙語宣導

2019-06-02 00:05

少事法修正／廖國豪關9年了...少年槍手遭利用 十年依舊

2019-06-01 23:56

少事法修正／當「大哥」變家人...警守最後防線 「救一個算一個」

2019-06-01 23:53

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

揚言炸燬安平派出所 男子犯恐嚇公眾處3月徒刑

2019-06-01 09:39

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

機器秀逗他一個動作秒修復 收百元工錢遭客翻白眼

2019-06-01 10:04

神似張柏芝！逆齡辣媽性感婚紗照讓網友戀愛了

2019-06-01 20:25

男友帶失戀「女性朋友」同遊澎湖 一句話讓正宮秒心涼決定「放生」

2019-06-01 11:15

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

頭份中石化廠區 檢修工人遭煤炭掩埋喪生

2019-06-01 21:23

無照未成年開車路口閃黃燈不停 這下悲劇了

2019-06-01 15:49

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

新豐農地違法蓋小七超商 檢方起訴建請法院沒收

2019-06-01 19:57

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

北市大同驚傳槍擊 槍手連開3槍逃逸1人手臂中彈

2019-06-01 16:28

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45

3小時引10起報案！百輛車友車聚塞爆停車場

2019-06-01 11:49

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

阮綜合副院長妻遇襲被毆重傷 董事長：懸賞100萬緝凶

2019-06-01 21:25

捷運大坪林站女子遭渣男金剛爪襲胸

2019-06-01 09:50

虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

校園暴力丟椅飛腿影片上粉團 校方：4月已處置了

2019-06-01 17:05

女看護被梅毒老翁咬傷手臂 她見血滲出緊急就醫

2019-06-01 09:11

影／逆向闖進台北單行道 霸氣貨車將車逼退

2019-06-01 18:33

尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38

影／停等紅燈稍慢起步 2男當街鬥毆受法辦

2019-06-01 12:39

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37

黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」

2019-06-01 11:34

駕橡皮艇帶7獨木舟違規闖深澳瑞濱灣 岸巡查獲恐重罰

2019-06-01 18:18

他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

女議員稱揭穿「說大話草包政府」 被恐嚇先姦後殺

2019-06-01 14:43

黑幫報復？男遭開3槍 子彈穿後車廂右手臂中彈

2019-06-01 23:09

台灣美術館廣場血案 債務糾紛男持刀砍傷1人

2019-06-01 10:05

七旬老翁兩度登門謝警揪出肇逃者 局長頒「交安茶」

2019-06-01 12:59

台南公寓住戶水煙消毒冒煙 大批消防人車撲空

2019-06-01 19:52

小姐妹被親媽男友摸下體猥褻 仍求「別關他」

2019-06-01 14:52

嚇死人了！ 女看護幫患梅毒老翁洗澡 遭狠咬見血

2019-06-01 23:42

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36

揚言炸燬安平派出所 男子犯恐嚇公眾處3月徒刑

2019-06-01 09:39

黃捷等3議員接恐嚇信 警察疑同1人寄自香港

2019-06-01 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top