他蹺家酒醉...酒醒才知朋友無照闖禍 這一撞賠84萬元

2019-06-01 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓男子4年前因口角氣憤離家出走，外宿汽車旅館，呼朋引伴在旅館房內喝酒、吐苦水，隨後就不勝酒力昏睡，沒想到隔日起床，蘇姓友人吞吞吐吐地說，清晨曾偷開他的車出門，不小心超速出車禍，害顏姓機車騎士受傷。被害顏姓騎士怒告無照駕駛肇事的蘇男，還指控陳男沒善盡保管責任，直說蘇、陳都有過失，請求連帶賠償百萬元，橋頭地方法院判蘇男應賠84萬餘元。

判決指出，蘇男沒有考取駕照，卻擅自開車沿限速40公里的高雄市旗楠路慢車道行駛，還貿然超速至時速50公里，一時不注意追撞上前車機車車尾，顏姓機車騎士摔車倒地，頭部受創，腰椎還受壓迫性骨折。蘇男自知闖禍，返回汽車旅館之後，才向陳男和盤托出，坦白偷開車釀禍。

受傷的顏姓機車騎士需長期休養、復健，期間，醫生特意囑咐他雙手、腰椎不能從事負重工作，擔任行銷業務的顏男長達1年4個月無法工作，害他業績驟降，還因業績未達標，被調降為業務副理，工作損失慘重，身心還承受極大痛苦，決定向肇事蘇男、車主陳男請求連帶賠償其損失、精神撫慰金共114萬餘元。

無辜車主陳男當庭主張，事發當時，他正不勝酒力昏睡，根本不知道蘇男偷開車出門，堅稱從未允許蘇男開車，自當不用負共同侵權行為責任。

合議庭審理指出，顏姓騎士車禍醫療費用上看20餘萬元，且他傷重，必須搭乘計程車就醫，連同看護費用又要支付30餘萬元，再加上不能工作的損失，少說也有12萬元，精神撫慰金則以30萬元較為妥當，林林總總加起來，橋頭地方法院認為，扣除保險理賠後，肇事者蘇男應賠償顏男84萬餘元，可上訴。

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