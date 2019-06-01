親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「為中華民國不惜粉身碎骨」 韓國瑜宣示願承擔2020重任

車內吵架超速釀車禍害死友人 男遭判刑8月

2019-06-01 17:14中央社 新竹縣1日電

新竹縣范姓男子去年酒後開車載廖姓友人外出，兩人車上吵架，范男因情緒激動超速釀車禍，造成廖男傷重不治。新竹地方法院日前依過失致死罪判范男8月徒刑，緩刑4年。

判決書指出，24歲范姓男子在2018年8月間，吸食K他命並喝酒後，開車載廖姓友人外出，卻在車上起口角，開車行經峨眉台3線一處彎道時，因情緒激動超速至70、80公里，車速過快撞上電線桿、山壁，造成廖男傷重不治，范男受輕傷。

范男遭檢警查出，當時有吸食K他命、喝酒，因此，依用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴。不過，法官調查，范男有通過平衡測試，酒精濃度為0.14毫克，尿液毒品反應濃度極低，認定僅犯過失致死罪。

范男向法官坦言，他在車禍發生前6小時，曾在友人車上吸食K他命，隔3小時喝酒，但他否認有酒駕肇事致死。他與廖男因吵架，導致他未注意前方視線、煞車不及，撞上電線桿、山壁，車禍發生並非因喝酒及施用毒品所致。

法官調查，范男有駕照，應遵守交通規則，當時雖天色昏暗，但夜間有照明，視距良好，沒有無法注意的事，且從肇事車輛車身毀損嚴重程度看來，證明范男沒有注意車前狀況，且車速極快，在過彎時，閃避不及撞電桿，確有過失，與廖男死因有因果關係。

法官審酌，范男有喝酒臉紅，但直線及平衡、畫同心圓測試正常，顯見范男並無意識不清或控制力減弱，無法認定因服用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛致人於死的犯行。因此，僅能就過失致死罪論罪，加上范男已賠償死者家屬共新台幣360萬元，達成和解，依過失致死罪判8月徒刑，緩刑4年，期間保護管束，並接受法治教育3場。

毒品車禍新竹
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

揚言炸燬安平派出所 男子犯恐嚇公眾處3月徒刑

2019-06-01 09:39

掏空中電 前董座重判12年、3億交保防逃

2019-06-01 00:21

韓星來台被強拍裸照 前經紀人聲押

2019-06-01 00:16

車禍肇逃？不管對錯 留在現場才是上策

2019-06-01 00:15

「車禍有責才叫肇逃」大法官讚聯合報為人民發聲

2019-06-01 00:11

遺棄滿月兒瞞7年 悔過父緩刑

2019-06-01 00:08

違憲！輕微肇逃1年刑起跳 2年要修法

2019-06-01 00:01

酒駕修法三讀／害命二次才重罰 受害家屬批「無效修法」

2019-05-31 23:44

臉書轉載少年「無力葬父」 沒家屬委託 男幫募款遭調查

2019-05-31 23:41

立院三讀／酒駕五年內再犯致死 最重判無期刑

2019-05-31 23:38

「被撞」離開吃肇逃罪 13年後等到釋憲：高興！

2019-05-31 21:03

寵物店主欠32萬健保費 狗屋貓砂遭貼滿封條

2019-05-31 20:28

公家苗木轉種私人土地 前麟洛鄉長蔡志和一審判無罪

2019-05-31 19:25

劍青檢改質疑二審歷練缺 法務部：制度還會研議

2019-05-31 18:45

酒駕修法三讀 法務部：酒駕致死有殺人犯意仍可判死

2019-05-31 17:58

韓國藝人宋讚養前經紀人 涉串證遭聲押

2019-05-31 17:12

肇逃釋憲案 大法官黃虹霞肯定聯合報：媒體為人民發聲

2019-05-31 17:10

「肇事逃逸」文義不清 釋字777號宣告部分違憲

2019-05-31 17:08

影／護理兼管防火被起訴 宜蘭議員聲援：天使救人護理無罪

2019-05-31 16:30

力排眾議 司法院修刑事訴訟法排除測謊當證據

2019-05-31 16:26

重判12年又加保3億 法官怕中電前董周麗真逃亡

2019-05-31 16:26

年薪1115萬 竟靠「分時度假」吸詐1.3億

2019-05-31 15:04

兒子剛滿月就裝紙箱丟棄 生父愧疚瞞7年才曝光

2019-05-31 14:44

清潔用品公司欠稅248萬元 負責人被管收

2019-05-31 14:42

酒駕修法／綠：政院版微調 藍：再犯致死最重死刑

2019-05-31 14:42

孩子回不來了 酒駕受害家屬泣：這種痛經歷過才會懂

2019-05-31 14:40

杜絕酒駕僥倖心態 學者：處罰、管理並進

2019-05-31 14:37

酒駕防制協會提4訴求：盼提高最低本刑

2019-05-31 14:36

酒駕再犯致死最重無期徒刑 立院三讀

2019-05-31 13:40

揭弊者保護法 催生者戴立紳兩大立法建議

2019-05-31 13:02

酒店妹色誘脫衣…關鍵時刻男友闖進來 結果很意外

2019-05-31 12:47

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17
看更多

熱門文章

40歲媽寶 還讓70多歲老母親開車接送上下班

2019-06-01 11:25

北投「毒狗男」在士林夜市賣西瓜 今晚被抗議狼狽收攤

2019-05-31 23:11

整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44

機器秀逗他一個動作秒修復 收百元工錢遭客翻白眼

2019-06-01 10:04

男友帶失戀「女性朋友」同遊澎湖 一句話讓正宮秒心涼決定「放生」

2019-06-01 11:15

影／鶯歌下水道工程爆炸 2工人被管道衝出撞擊

2019-06-01 14:12

好多人都收過！不忘台灣相助311 日本這家店老闆手寫感謝信

2019-05-31 21:47

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11

陰錯陽差 男大生烏龍騎錯車吃官司

2019-06-01 10:45

喝花酒被抓包！ 台北士林警備隊長遭調職

2019-05-31 19:23

捷運大坪林站女子遭渣男金剛爪襲胸

2019-06-01 09:50

「被撞」離開吃肇逃罪 13年後等到釋憲：高興！

2019-05-31 21:03

3小時引10起報案！百輛車友車聚塞爆停車場

2019-06-01 11:49

尷尬了！按摩女與嫖客「做」到一半警攻堅 通通送辦

2019-06-01 12:38

女看護被梅毒老翁咬傷手臂 她見血滲出緊急就醫

2019-06-01 09:11

最易車禍5種習慣 讓中山美女警察告訴你

2019-06-01 14:48

虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45

車禍肇逃？不管對錯 留在現場才是上策

2019-06-01 00:15

北市大同驚傳槍擊 槍手連開3槍逃逸1人手臂中彈

2019-06-01 16:28

青春專案開跑 土城警加強臨檢杜絕毒品防制暴力

2019-05-31 22:39

與亡弟唯一的回憶被尋回 姊紅眼眶：一定要牽回去

2019-06-01 15:56

聯結車運挖土機撞公車 乘客無辜受傷

2019-06-01 13:57

酒女遭客人性侵要提告 公司不准還將她革職

2019-05-31 22:10

影／停等紅燈稍慢起步 2男當街鬥毆受法辦

2019-06-01 12:39

黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」

2019-06-01 11:34

違憲！輕微肇逃1年刑起跳 2年要修法

2019-06-01 00:01

公家苗木轉種私人土地 前麟洛鄉長蔡志和一審判無罪

2019-05-31 19:25

反年改彰化前里長 被控性侵寄養家庭少女遭起訴

2019-05-31 19:39

女議員稱揭穿「說大話草包政府」 被恐嚇先姦後殺

2019-06-01 14:43

疑收賄 屏東縣崁頂鄉長、主席收押

2019-05-31 23:21

女子裸醉陸橋上報警 警憂心安危載醉女返家

2019-06-01 16:37

台灣美術館廣場血案 債務糾紛男持刀砍傷1人

2019-06-01 10:05

越南茶偽裝 8億元安毒藏台倉庫

2019-06-01 00:13

寵物店主欠32萬健保費 狗屋貓砂遭貼滿封條

2019-05-31 20:28

七旬老翁兩度登門謝警揪出肇逃者 局長頒「交安茶」

2019-06-01 12:59

雙胞胎早產1寶沒保住 心痛媽將矛頭指向「施工噪音」

2019-06-01 12:36

多大恩怨？暴力小黃司機打倒女騎士 再抬機車重摔

2019-06-01 15:54

韓星來台被強拍裸照 前經紀人聲押

2019-06-01 00:16

影／酒後變仇家大打出手 警車12秒迅速趕抵

2019-06-01 16:44

小姐妹被親媽男友摸下體猥褻 仍求「別關他」

2019-06-01 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top