車內吵架超速釀車禍害死友人 男遭判刑8月

2019-06-01 17:14 中央社 新竹縣1日電



新竹縣范姓男子去年酒後開車載廖姓友人外出，兩人車上吵架，范男因情緒激動超速釀車禍，造成廖男傷重不治。新竹地方法院日前依過失致死罪判范男8月徒刑，緩刑4年。

判決書指出，24歲范姓男子在2018年8月間，吸食K他命並喝酒後，開車載廖姓友人外出，卻在車上起口角，開車行經峨眉台3線一處彎道時，因情緒激動超速至70、80公里，車速過快撞上電線桿、山壁，造成廖男傷重不治，范男受輕傷。

范男遭檢警查出，當時有吸食K他命、喝酒，因此，依用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴。不過，法官調查，范男有通過平衡測試，酒精濃度為0.14毫克，尿液毒品反應濃度極低，認定僅犯過失致死罪。

范男向法官坦言，他在車禍發生前6小時，曾在友人車上吸食K他命，隔3小時喝酒，但他否認有酒駕肇事致死。他與廖男因吵架，導致他未注意前方視線、煞車不及，撞上電線桿、山壁，車禍發生並非因喝酒及施用毒品所致。

法官調查，范男有駕照，應遵守交通規則，當時雖天色昏暗，但夜間有照明，視距良好，沒有無法注意的事，且從肇事車輛車身毀損嚴重程度看來，證明范男沒有注意車前狀況，且車速極快，在過彎時，閃避不及撞電桿，確有過失，與廖男死因有因果關係。

法官審酌，范男有喝酒臉紅，但直線及平衡、畫同心圓測試正常，顯見范男並無意識不清或控制力減弱，無法認定因服用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛致人於死的犯行。因此，僅能就過失致死罪論罪，加上范男已賠償死者家屬共新台幣360萬元，達成和解，依過失致死罪判8月徒刑，緩刑4年，期間保護管束，並接受法治教育3場。