整月薪水噴了 他上班必經台62線3天收12張超速罰4萬

2019-06-01 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市李姓男子去年6月間，在上班必經之路途中，在台62線不同3天被測速器拍下12次超速，共被開了12張交通罰單，總共得罰4萬多元，光是25日一天就被連續開7張。他主張寄發舉發單的時間太晚，造成警示作用喪失，無法避免同一地點再違規，且警示圖像模糊不清太小，要求撤銷罰單。法官認為，連續超速告發無不當，況且警告標誌明顯，面積大小足供辨識，日前駁回他的請求。

基隆地院判決書指出，台62線是李男上班必經之路，速限只有80公里，但李男開的自小客車速多在100公里上下，去年6月被雷達測速儀器拍到12次超速，交通隊據此開出12張罰單，21日3張、22日2張、25日7張，罰單從3000到3500元，總共罰金為4萬500元。

李男主張，他在31日後才收到舉發單，被開單的地點是其上班必經之處，寄發舉發單的時間太晚，造成警示作用喪失，無法避免原告在同一地點再違規。且雖有警示圖像，但模糊不清且太小，駕駛人不易察覺，提起行政訴訟，聲明原處分撤銷。

交通隊表示，在被開單地點前404公尺、440公尺處明顯處設有行車時速限制及警「52」標誌，提醒用路人注意前方有照相設施，且調閱採證照片，其車輛行車速度超過最高時速，經雷達測速儀器攝得違規相片，舉發無違誤。舉發日期也都符合道路交通管理處罰條例第90條之規定。

基隆地院法官審理認為，依道路交通管理處罰條例第90條規定，違反本條例之行為 ，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。此件舉發日期並未逾越行為成立日起3 個月，舉發程序合法。原告主張寄發舉發單的時間太晚，無法避免原告在同一地點再違規，因舉發地點前方300至1000公尺間設有明顯標示，已具有警示作用，符合移送期間之規定。