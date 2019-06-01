普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

2019-06-01 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵普悠瑪列車去年10月翻覆造成嚴重死傷，台鐵認為不只有ATP（列車自動防護系統）未接線的問題，還有其他系統性的設計不良，今年4月底向得標商日本住友商社究責求償，台鐵今天說，日方回覆說是台鐵未善盡保養之責，不願負責，「他們的說法讓人看了非常生氣」。

台鐵機務處長宋鴻康今天說，雖然日本車輛公司於事故後有來台協助將ATP監控的連線接妥，也曾對日本媒體承認車輛設計錯誤，現在卻全推給台鐵，不願負責。他說，台鐵認為日本車輛公司製造的普悠瑪有系統性的問題、設計不良導致故障，日方應予改善負責。

宋鴻康說，台鐵現握有新台幣4.3億元履約保證金，原本是在保固3年到期後，認為車輛沒有瑕疵等問題會將保證金退還，但交車已經6年了，台鐵就是覺得車輛有待改善而尚未退款。將與律師研究，對日方採取更強烈的態度，4.3億元也會繼續扣住。

至於同時被究責的第三方獨立驗證機構的勞氏公司，住友商社沒有提及他們的回應。