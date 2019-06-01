虎頭山無差別圍毆 男子看夜景遭多名陌生惡少鋁棒毆打

2019-06-01 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



網站「爆料公社」昨一名家長爆料，兒子的同學一群人去虎頭山看夜景，卻遭到40幾個高中生圍毆，甚至持鋁棒毆打，質疑「為何完全不相識的路人，被無緣無故群毆」，圍毆惡少甚至錄下影片瘋傳，有人認識影片中被害者，把影片傳給本人「笑他沒種，看他沒有」，消息一出網友忿忿不平，認為若屬實無法讓人接受。桃園警方表示，此案當天已通知相關人到所說明，被害人今日提出告訴，全案受理後移請桃園地檢署偵辦。

身為家長的網友說，兒子同學跟朋友約去虎頭山看夜景，約莫七人有男有女，卻遭到不相識的路人圍毆，一群人拿著鋁棒鏘鏘鏘猛敲，人都已經倒在地上了，還一直猛打，甚至有人不死心又折返回來繼續打，甚至錄下影片看笑話，嘲笑被害者「沒種，看他沒有」，這不是在傷口撒鹽嗎？就是欺負被害者沒有黑道背景，傳訊息汙辱他嘲笑他，這社會還有司法公理嗎？

桃園警分局青溪派出所副所長鐘生敏表示，該案於今年2月26日晚間18時左右發生，疑似被害人在網路上與人發生糾紛，相約到虎頭山將事情講清楚，因雙方言語衝突，對方持球棒毆傷，造成身上多處瘀傷及挫傷，警方獲報後立即啟動快打機制，抵達現場並將傷者送醫，並循線於當日22時通知涉嫌人19歲游男、19歲蘇男到所說明，2人也坦承動手毆傷被害人。