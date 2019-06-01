黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」
時代力量高市議員黃捷「翻白眼」質詢高雄市長韓國瑜自經區，雖然一戰成名，但臉書謾罵不斷，她在臉書貼文，收到一封來自香港的恐嚇信，揚言對她「先姦後殺」，高雄警方將主動偵辦。
黃捷在臉書貼出一封以紅筆書寫的恐嚇信，辱罵她翻白眼、作秀、臭婆娘，要她外出小心，甚至放話要對她先姦後殺。黃捷說，她沒有報案，因為近來警方已對她及服務處加強巡邏保護，這封恐嚇信依郵戳及郵資研判應是從「香港」寄來的，收件地址還故意寫「中國台灣高雄市」。
黃捷也說，她不會因收到恐嚇信而感到害怕，怕的是中國統戰侵略台灣民主方式逐漸猖狂下，會失去我們珍貴的自由；寄件者應慶幸這封信的內容符合中國政治立場而得以寄出，否則內容若批判中國政府，恐怕會讓「銅鑼灣書店」事件重演。
她也指出，立院三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文草案》，兩岸間涉及政治議題的協議，須由行政院在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，並締結計畫經全體立委3/4出席、出席立委3/4分同意後，才能開啟協商；中國正以各種方式統戰，有時不同單位還會因為爭奪對台窗口而糾紛， 只為爭取台灣的對口單位來統戰，所謂政治零分，經濟一百分，更是這些單位的最佳對口理由，台灣實在不能不防。
留言