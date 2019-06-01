黃捷收到紅色恐嚇信 揚言對她「先姦後殺」

2019-06-01 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



時代力量高市議員黃捷「翻白眼」質詢高雄市長韓國瑜自經區，雖然一戰成名，但臉書謾罵不斷，她在臉書貼文，收到一封來自香港的恐嚇信，揚言對她「先姦後殺」，高雄警方將主動偵辦。

黃捷在臉書貼出一封以紅筆書寫的恐嚇信，辱罵她翻白眼、作秀、臭婆娘，要她外出小心，甚至放話要對她先姦後殺。黃捷說，她沒有報案，因為近來警方已對她及服務處加強巡邏保護，這封恐嚇信依郵戳及郵資研判應是從「香港」寄來的，收件地址還故意寫「中國台灣高雄市」。

黃捷也說，她不會因收到恐嚇信而感到害怕，怕的是中國統戰侵略台灣民主方式逐漸猖狂下，會失去我們珍貴的自由；寄件者應慶幸這封信的內容符合中國政治立場而得以寄出，否則內容若批判中國政府，恐怕會讓「銅鑼灣書店」事件重演。