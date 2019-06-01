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揚言炸燬安平派出所 男子犯恐嚇公眾處3月徒刑

2019-06-01 09:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「地獄火一顆下去，我跟你講安平派出所就不見了」謝姓男子去年6月間不滿台南龍舟比賽舉辦地點，竟在住處撥打電話給台南市警四分局安平派出所，還揚言對安平國中丟擲土製炸彈等語，引發高度關切，謝辯稱一時氣憤，並無恐嚇公眾之意。台南地院認謝犯恐嚇公眾罪，處3月徒刑，緩刑3年，可上訴。

判決指出，謝明知安平國中、安平派出所附近的安平運河正在舉辦龍舟比賽，參觀人潮群集，以一成年人的社會知識及經驗，應知揚言以土製炸彈及地獄火炸彈攻擊安平國中及安平派出所的言行，將會造成大眾的恐慌，顯見謝確有恐嚇公眾之故意。

謝辯稱，當時僅因一時憤怒，撥打電話到安平派出所，並無恐嚇之故意。 他否認有恐嚇公眾犯行， 表示知道上述言語不對，不會再有類似言語。

去年6月10日10時38分、10時52分，謝自住處以市話兩度撥打電話到安平派出所，向值班員警表示「你那邊安平國中是吧，我丟土製炸彈喔 」、「地獄火一顆下去，我跟你講安平派出所就不見了」等語，此語一出，正值安平運河舉辦龍舟比賽，不僅參賽選手眾多，也湧入大批參觀人潮，引發高度關切。

經員警通報四分局勤務中心，偵查隊循線找到當事人，謝這才察覺自己玩笑開大了，檢方認謝言行意使公眾心生畏懼，致生危害於公眾安全，提起公訴。台南地院認謝犯恐嚇公眾罪，處3月徒刑，可易科罰金，緩刑3年，可上訴。

謝姓男子去年6月間不滿台南龍舟比賽舉辦地點，揚言對安平國中丟擲土製炸彈及地獄火炸...
謝姓男子去年6月間不滿台南龍舟比賽舉辦地點，揚言對安平國中丟擲土製炸彈及地獄火炸彈夷平安平派出所，台南地院認謝犯恐嚇公眾罪處3月徒刑。圖／本報資料照
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