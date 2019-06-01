韓星來台被強拍裸照 前經紀人聲押

2019-06-01 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



宋讚養。圖／翻攝YouTube 分享 facebook

曾來台發展的韓國藝人宋讚養，最近自爆遭前經紀人李湘瑋強拍裸照、詐騙金錢，還哽咽拍下自白影片，引發關注。李曾為此案被檢方搜索羈押，後來因認罪交保五萬元，由於檢方在李男住處查扣其他男女裸照，台北地檢署為釐清疑點，昨天再傳喚李到案，檢察官訊後認為李有串證之虞，再度向法院聲押。

說得一口好中文的宋讚養，日前發布一支標題為「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」的影片，內容談及前陣子消失在娛樂圈的原因。他自述兩年前懷著星夢來台，不料卻慘遭詐騙、甚至被逼拍裸照的驚悚過程。

宋說，當時為申請工作證，想繼續在台工作，在網路發布想找經紀人的訊息，想不到找來的「經紀人」竟一人分飾多角，不但騙光他的積蓄，還逼迫他拍裸照和影片，「這是一場精心策畫的騙局。」

宋讚養說，李湘瑋利用他的名義，在背後騙了周圍親朋好友的金錢、讓他們身心飽受折磨，也對粉絲們做了很不應該的事；甚至把他的存摺偷偷用在非法的事情上，行徑極度惡劣。他對這些人無辜受騙感到很愧疚，到現在都還在努力賺錢賠償這些人的損失，自己是最大的受害者。

李湘瑋曾向媒體表示，他已對宋讚養提出妨害名譽告訴，桃園地檢署已在調查，宋在YouTube上的做法已近乎公審，很多都不是事實，他會蒐集相關事證，提供給檢察官證明清白。

宋讚養曾經是綜藝節目固定班底，但因這個詐騙事件，不得不離開螢光幕，近年來轉戰當起YouTuber。