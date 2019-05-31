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「被撞」離開吃肇逃罪 13年後等到釋憲：高興！

2019-05-31 21:03聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院釋字777號解釋宣告刑法「肇事逃逸」罪文義不清、刑度過苛，條文部分違憲，13年前替盧姓當事人聲請釋憲的律師李永裕轉述，盧聽到消息時相當高興，他原以為「沒希望了」。大法官昨認定「肇事」文義不清，沒有處理「逃逸」這部分，李認為民眾遇到車禍時，不管責任歸屬，留在現場並報警仍是上策。

盧姓男子2003年時將車停在淡水淡金路邊，左側車身超越道路邊線0.2公尺，結果楊姓騎士卻撞上，造成血胸、肝臟撕裂傷。不過盧認為當時他人在車上好好的，是楊自己撞上來，他直接離去，被依肇事逃逸罪判刑7月，緩刑2年定讞。李永裕認為，行為人若有肇事責任，肇事行為既已完成，也有刑法過失致死或或失傷害罪可制裁，但沒再有任何加重結果而一走了之，還要擔上肇事逃逸罪名，不符最小侵害原則、比例原則。

李永裕聲請時主張，若是「開車但被撞」、「不具有過失責任者」，能算是肇事的行為人嗎？民眾恐難預想得到，何況盧當時車子是停在路邊，也沒「駕駛」。

13年後大法官釋憲，雖讓盧有非常上訴的機會，李仍提醒民眾遇到車禍時，最好還是打119、110，等消防局救護人員、警察來處理，而現今的行車紀錄器也能用來證明有沒有故意或過失。

釋字777號解釋理由書也指出，為兼顧現代社會生活型態、交通工具發展和法律制度的體系正義，法務部應通盤檢討2013年版的肇逃規定的要件和效果，讓人民足以預見他們的行為是否會構成犯罪。如果立法政策要包括「駕駛人『無』過失」的情形，相關單位應廣為宣導，建立全民對車禍有共同救護死傷者的共識。

大法官也認為停留現場的義務範圍，應說明留在現場、報警、協助就醫、對事故現場必要處置、向傷者或警察表明身分等。法界人士表示，車禍的責任歸屬往往還需專業單位鑑定，民眾如明知有了事故，最好不要「自己認定沒事」。

司法院秘書長呂太郎說明釋字777號解釋。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長呂太郎說明釋字777號解釋。記者王宏舜／攝影
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