酒駕修法三讀 法務部：酒駕致死有殺人犯意仍可判死

2019-05-31 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



立法院今天三讀通過刑法公共危險罪第185條之3條條文，未來酒駕再犯致死，最重可判處無期徒刑。法務部長蔡清祥今天出席更生保護會活動時說，酒駕致死最高可判處無期徒刑，呼籲駕駛不要輕忽，也絕對不要酒駕觸法。

法務部發布新聞指出，酒駕案件依個案具體情形及證據進行認定，若酒駕犯具故意殺人或傷害的主觀犯意時，即應回歸刑法殺人罪、傷害罪來論處，換句話說，酒駕致人於死如果涉及殺人罪時，最重還是可以判死。

針對立法院三讀通過的版本，酒駕累犯致重傷、致死刑度均比行政院版本為低，對此，蔡清祥說，尊重立委的職權，蔡清祥另指出，防制酒駕除加重刑責，教育、預防、執法面同樣重要，法務部對酒駕者甚至酒駕致死案件依法嚴辦的立場，沒有改變。

立法院三讀修正通過的條文為曾犯酒駕、經有罪判決確定或經緩起訴處分確定者，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

法務部說，今年春節前發生酒駕肇事致死事件，蔡清祥第一時間嚴正譴責，要求對於酒駕撞死人的案子要用最嚴厲的處罰；爾後，行政院長蘇貞昌指示要儘速修法嚴懲酒駕，法務部因此著手研修刑法相關草案，陳報行政院審核，再送請立法院審議。