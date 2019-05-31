跨坐臉上搖屁股還打傷室友 台南分監受刑人判4月

2019-05-31 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



孫姓男子與另4名受刑人同在台南監獄台南分監執行，去年1月底見室友半躺在地板上，跨過身上模仿性交動作，臀部迅速晃動兩下，引起對方不悅，發生口角爭執，孫憤而出拳毆打對方臉部，致左眉撕裂傷及下眼眶瘀青，孫辯稱開玩笑，台南地院認孫犯傷害罪處4月徒刑，另被訴強制猥褻部分證據不足無罪。

檢方調查，去年1月26日上午7點20分，孫乘室友還躺在床上不及抗拒，以手摸其胸部而被推開，再違反其意願，以跨坐在臉上，以性器官上下抽動方式猥褻碰觸其臉部2、3下，令室友不悅而推開。室友起身與孫發生口角爭執，孫連續出拳毆打對方臉部3下受傷，經同房室友及分監主管發現制止。傷者經衛生科服務人員先行包紮傷口後，送醫院急診，左眉縫了6針。

合議庭勘驗監視器的關鍵畫面，發現孫突然起身，右腳跨過室友，雙腳立在室友身體兩側，面對室友，雙手放在床沿，以臀部朝室友迅速晃動兩下，僅2秒即坐回下鋪，兩人沒有身體接觸，室友伸出右手推向孫外，旋即坐起以右手拍打床鋪一下， 同時轉身站起朝向孫，與孫口角爭執。

法官當庭詢問，孫跨坐在你臉上後屁股搖幾下，性器官有無碰觸你的臉？該室友證述，沒有碰觸到，但就在他面前。目擊者則說，他們當時好像在開玩笑。

孫辯稱，原本他們是在玩，他承認動作不雅，他不知道踩到對方的底線。他也說，對方在房舍內大聲辱罵他髒話，他受不了對方一再挑釁，才會出手毆打對方。