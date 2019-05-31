韓國藝人宋讚養前經紀人 涉串證遭聲押

2019-05-31 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



29歲韓國藝人宋讚養，近日泣訴自己遭前經紀人李湘瑋欺騙強拍裸照、詐騙金錢，哽咽拍下自白影片。

李湘瑋到案後一度被羈押，後來因認罪獲5萬元交保，台北地檢署為釐清疑點，今天下午再傳喚李湘瑋出庭說明，檢方認為李湘瑋有串證之虞，再度聲押。

至於李湘瑋反控宋讚養妨害名譽，現由桃園地檢署偵辦中。