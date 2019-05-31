「肇事逃逸」文義不清 釋字777號宣告部分違憲

2019-05-31 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



在駕駛人無過失和車禍不嚴重的案件中，駕駛人若直接離去，仍屬「肇事逃逸」，大法官今作出釋字777號解釋，認為1999年與2013年的刑法規定「肇事」語意不清，為「部分違憲」。大法官認為，不是因駕駛人故意或過失所造成的事故是否構成「肇事」，不是一般人容易理解或預見，文義違反憲法明確性原則，自解釋公布日起失效。

而1999年規定「致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑」符合憲法罪刑相當原則，沒有違反比例原則，合憲；但2013年後的刑法讓情節輕微者無從宣告罰金刑，顯然過苛，此部分違憲，2年內失其效力。

在今日解釋後，修法完成前，法院對駕駛人於事故發生有故意或過失而逃逸，且無「情節輕微」，各級法院仍應依法審判。

刑法第185條之4「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」立法目的是在處罰肇事後逃逸的駕駛人，以維護交通安全，加強救護，減少被害人死傷，讓駕駛人在肇事後能對被害人即時救護或做必要措施，減少延誤就醫而發生的憾事。

實務上，肇事逃逸罪的成立，只要行為人有駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸的事實即可，不管行為人有無肇事過失或離去的原因為何；也就是說，只要發生車禍，不管是哪一方的責任，「都要留在現場」，否則就可能構成犯罪。

本件的聲請人相當多，除了當事人外，還包括多名地方法院法官，共19件聲請案。例如，2003年11月間，盧姓駕駛未將小貨車緊靠路旁停放，陽姓騎士疏於注意車前狀況，自後方撞擊自小貨車左後方後，胸腹鈍挫傷，雖當場已有路人前往救護並要求盧停留，他卻逕自駕車離去，後來被判刑7月確定。盧因官司一路敗訴，2007年7月聲請釋憲。