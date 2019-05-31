重判12年又加保3億 法官怕中電前董周麗真逃亡

2019-05-31 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理生產東亞燈具的上市公司中國電器掏空案，認定中電前董事長周麗真利用CLS等6家海外公司掏空資產，合議庭今天依證交法侵占罪判周有期徒刑12年，併科罰金3億元，重罪可能伴隨逃亡，合議庭宣判後加開調查庭，裁定周麗真3億元交保，併限制住居、出境、出海。

同案共犯中電公司前總經理張志偉，合議庭也依證交法侵占罪判他有期徒刑9年6月，併科罰金1億元，宣判後另裁定張志偉以3億元交保，併限制住居、出境、出海，法官對周、張2人重判後，再祭出重保等強制處分，目的是以確保日後審判進行，防止2人逃亡。

周麗真與中電公司前總經理張志偉利用成立CLS、GLI等6家海外公司掏空中電資產，並找陳逢璿擔任CLS人頭負責人，但2人實際仍掌控公司經營；2011年11月間，周麗真、張志偉指示中電藉預付款、投資款等多種名目，以445萬元美金匯給CLS，中電公司，卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，涉嫌假交易掏空。

此外，周麗真、張志偉明知中電百分百投資的海外子公司GLI在2011年11月間，以現金增資發行新股名義籌資750萬美金，不過，實際上GLI增資款並非由中電公司認購，而是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬元美金認購。