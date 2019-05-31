桃園男子疑思覺失調狂吼家人 還造成兩分局4警受傷

2019-05-31 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市40歲張姓男子今天上午和父母親到平鎮外婆家討論事情，突然情緒失控在屋裡狂吼，3位年長者拉不住他趕快報警，兩名警員趕來要壓制張卻制不住，其中一人腳踝裂傷。

張趁機奪門騎機車跑回中壢家，轄區中壢警分局接到通報先後調派至少8名警力趕往，到場對峙1個多小時不得已破門而入，不料張持刀反抗造成3名警員受傷，最終還是被制伏。警方稍後把張送往衛福部桃園療養院，等他情緒穩定後再釐清案情。

附近鄰居指出，張疑為思覺失調有就醫紀錄，今天上午和父母親從中壢住家到平鎮區外婆家，4人一起討論家務和張交朋的友的事，據了解張男因為覺得跟父母親不能溝通，突然情緒失控在屋子大吼並走來走去，父母親和阿嬤要他先靜下來但是勸不動，也拉不住他，於是報警。

平鎮警分局北勢派出所接到報案，以家暴案派兩名警員趕往處置，到場只見張男的母親、外婆坐在地上有氣無力幸好沒受傷，張一人在廚房拿著刀子吼叫。警員安撫張要他先放下刀走出來，張雖然放下刀，但是出來的時候不肯跟員警到派出所想跑出去，警員壓制他時左腳踝不慎骨裂傷不能施力，張趁機奪門往外跑並騎機車逃逸。

警方研判他回中壢家，於通報中壢警分局，分局調派轄區普仁派出所員警到張的住家找人，近12點找到張住處，張在屋裡但拒絕開門派，警方擔心他想不開於是先在屋外勸他但是無效，過了一個多小時眼見勸他無效，為避免他自戕只好攻堅破門而入，前後調派至少8名警力支援，衝進屋裡後張情緒更激動拿著菜刀拒捕。

警方動用優勢警力奪下他的菜刀，衝突中3名員警受傷，稍後終於壓制住張，由消防局第二大隊調派救護車送到衛福部桃療醫院，上救護車前張再反抗，員警好不容易才把他固定在擔架上。受傷員警為普仁所巡佐薛永康左手遭劃傷，警員楊立群下巴遭劃傷，卓育瑞右手中指肌腱遭劃傷，都送至中壢天晟醫院治療後無大礙。