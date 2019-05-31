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年薪1115萬 竟靠「分時度假」吸詐1.3億

2019-05-31 15:04聯合報 記者王宏舜╱即時報導

刑事局2006年破獲假藉販售「分時度假權」的英商樂吉美公司變相吸金、詐騙入會費約1億3千萬，案經上訴，台灣高等法院更一審依銀行法判英籍總裁倪菲爾6年徒刑，共犯劉穎谷4年6月、凌鳳琴3年8月、陳志明4年6月、李泗源3年8月徒刑。另外，犯常業詐欺取財罪的曾杭皆被處10月、減為5月徒刑，犯罪所得皆沒收。

警方說，「分時度假」噱頭是消費者花一筆錢購買度假權，選擇度假時間與度假村，分年或分月來行使這項權利，被害人中，不少是退休老師及軍警人員，每人被騙20萬元至100萬元不等。本案被害會員多達439人，原審的同案被告更超過50人，為釐清犯罪經過，法院審判耗時良久，不過倪菲爾等6人符合刑事妥速審判法規定減刑。

一名受害的退休老師指控，1998年間她到金門旅遊，在松山機場等飛機時，市場調查人員要她填寫一份旅遊問卷調查表；數天後樂吉美的前身新加坡假日屋公司找上門推銷「分時度假旅遊」，並宣稱公司是英屬開曼島HMA公司在國內的唯一銷售代理商，已加入國際度假交換服務CVC公司，可享受世界各地5500個度假村及5萬家高檔飯店分時度假權利。對方以人釘人方式說服她加入會員，她花了70多萬元，但沒出過國。

另名被害人說，樂吉美公司以「陽光、沙灘、比基尼」的美麗畫面騙他入會，但他要前往景點旅遊時，公司卻以飯店客滿訂不到房間拒絕，他花了近百萬元，竟然無法出國度假。

高院更一審認為，從卷內證據可知本案的CVC會員沒有取得任何渡假村使用權，不可能透過交換，使用全球超過5500間度假村，也無法以優惠價格享受旅遊服務；樂吉美台灣分公司未收購其他公司的分時度假權益，不可能「接收」、「承受」會員先前向其他公司所購買的會員權益。

樂吉美台灣分公司向客戶收取的CVC會費價格紊亂，毫無標準可言，也無法解釋為何客戶先前支付其他公司的會籍款項可以扣抵CVC會費，也沒與委任銷售CVC會員資格的HMA公司依約結算，且樂吉美台灣分公司的員工薪資等人事費用龐大，導致難以追查CVC會費流向。而所謂的「5年現金回饋計畫」如何提撥資金進行投資，被告說法前後不一，高院更一審認為無從採信，也不認為這能讓會員既享受各種旅遊權益，5年期滿後再取回全部費用。

高院更一審認為6名被告共謀、分工銷售不實產品、詐欺、吸金，撤銷改判的原因包括居主導、決策地位的倪菲爾一審只遭判刑4年，比某些被告還輕，不合理。

本案非法收受存款金額高達1億多元，詐欺所得將近3千萬元，劉穎谷、陳志明每個月的薪資都超過百萬，其中劉穎谷2004年拿到的薪水高達1115萬元，陳志明也曾年領400萬以上，更一審認為兩人涉入程度僅次於倪菲爾。

2006年刑事局破獲假藉販售「分時度假權」的英商樂吉美公司變相吸金、詐騙入會費約...
2006年刑事局破獲假藉販售「分時度假權」的英商樂吉美公司變相吸金、詐騙入會費約1億3千萬，台灣高等法院更一審依銀行法判英籍總裁倪菲爾6年徒刑，另5名共犯分別被處5月至4年6月不等徒刑。記者王宏舜／攝影
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詐欺薪資吸金
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