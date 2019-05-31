影／男剛出獄騎單車搶妙齡女 警14小時神速逮人

2019-05-31 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



李姓妙齡女子昨晚獨自到台中市東區訪友，一名穿著黑色NIKEＴ恤、藍色牛仔褲男子騎單車從後搶奪李女的隨身包包逃逸，李女飽受驚嚇報警。第三警分局掌握出獄不到3周的張男嫌疑重大，今早直搗租屋處逮人，張睡夢中驚醒，坦承因出獄後找不到工作，缺錢花用下手搶奪，但對於得手贓證物則稱「隨手丟了」；警方14小時內速破案，警詢後將張男依搶奪罪嫌移送。

昨晚9時許，台中市25歲李姓妙齡女子坐計程車到東區環中東路與自由路附近下車，獨自徒步跨越停車場時，遭一名騎單車的陌生男子由後搶奪她的隨身包包，男子得手後行駛在環中東路往太平區方向逃逸。

李女飽受驚嚇，但牢牢記住男子身穿黑色印有「NIKE」字樣Ｔ恤、藍色牛仔褲特徵，並報警處理。李女表示，包包內放有3萬元現金、一部相機、4張金融卡等物。

台中市警局第三分局偵查隊與東區分駐所成立專案小組，依據李女提供的犯嫌特徵，調閱周遭監視器，釐清犯嫌逃逸軌跡，掌握今年5月剛出獄不到3周的張男(37歲)嫌疑重大。