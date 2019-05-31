兒子剛滿月就裝紙箱丟棄 生父愧疚瞞7年才曝光

2019-05-31 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓男子因經濟困窘，還得扶養1名女兒，2007年小兒子剛出生1個月時，他自認沒有能力照顧，就把小孩放在紙箱內送到某育幼院遺棄，因當時未找到陳身分，時隔7年男童未入學才被發現；法院認為，陳不負責遺棄兒子，但考量男童人生身均安已出養，依遺棄罪判陳8個月，緩刑5年。

檢警調查，陳男和老婆生下兒子後，他們經濟狀況不佳，想到還得同時照顧1名年幼女兒，就趁著妻子回娘家期間，把甫出生滿月的兒子放在紙箱內，趁清晨5點多放到某育幼院門口就直接離去，7年後教育機構發現男童遲未入學，經關切才發現遺棄一事。

不過所幸當時男童隨即緊急安置，沒有生命危險；檢方傳訊時，陳坦承遺棄，妻子也證稱，當時回娘家1個多月，再回老公身邊時發現兒子已經不見蹤影，自己只要詢問下落，先生拒不回答，往後再提到這件事，甚至還會遭他毆打。

男童祖母也說，孫子才出生20多天就被兒子帶走，不知去向，直到教育機構關切，她才知道事情嚴重性報警處理，檢方並函詢相關機構，確認男童當年確實遭遺棄，偵結依法起訴陳。

法院指出，陳因經濟困窘，無視兒子剛出生1個月就輕率遺棄，未盡扶養、保護責任，但考量男童當時即時被發現經通報桃園市政府處理，已經依規定出養，目前人身安全、健康均安，沒有因陳的遺棄行為遭受重大傷害。

法院考量，陳犯後坦承深具悔意，案發時陳年紀尚輕、自身經濟狀況不穩，需同時照顧2名孩童，雖然他面臨生活困境，應循求助社福單位協助，不至於得遺棄小孩，但審理過程中，陳主動找詢兒子，也頻表示後悔，實在無庸讓他在監獄加深犯罪惡習。