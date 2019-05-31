清潔用品公司欠稅248萬元 負責人被管收

2019-05-31 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市仁德區一清潔用品公司8年來欠繳稅款、勞健保費及罰鍰266萬多元，行政執行署南部分署調查，近3年度的營業收入淨額高達1千5百多萬元，期間僅繳39萬多元，包括累積利息在內欠稅已逾248萬元，李姓負責人拒不繳納，昨晚經向台南地院聲請管收獲准後，解送台南看守所附設管收所。

李表示，公司經營不善，沒有盈餘，迄今欠繳稅款等248萬多元，也沒辦法一次繳清，希望能以分期繳納償還。然而，南區國稅局新化稽徵所等於2011年起陸續移送強制執行，李曾辦理分期繳納，但未按期繳納，經廢止分期繳納，合計償還39萬多元，其餘248萬多元拒不繳納。

台南分署調查，發現54歲李姓負責人在公司所在地又另外登記成立兩家公司，分別由父母掛名做為人頭，實際上均由李經營。李涉嫌利用虛開發票的作帳方式，將母公司產品銷售移轉至兩子公司，實際上並未收取貨款，再由子公司銷售第三人賺取營收。

台南分署指出，該公司積欠稅款之餘，2010年竟提領高達5千多萬元存款，且最近3年度的營業收入淨額高達1千5百多萬元。李辯稱，挪用部分款項用在清償地下錢莊、當鋪等私人債務，卻置國家債權於不顧。

據統計，這家公司位在仁德區生產清潔用品，滯欠2011-2012年、2014年營業稅、2010-2011年營利事業所得稅及其罰鍰、2014-2016年勞保費、2011-2016年勞工退休金、2014-2017年健保費等，合計248萬多元。