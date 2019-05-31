醉女下半身全裸倒路邊 色男挨告硬上喊冤：我只有偷舔

2019-05-31 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園李姓男子2016年2月11日到某知名酒店消費，花錢將1名酒女帶出場，卻趁她醉到不省人事偷舔下體，最後女子下半身赤裸倒臥大街被警方發現，檢方當時依趁機性交罪嫌起訴李，但他喊冤稱自己只有手摸、伸舌舔，且女子也稱「全忘了」，法院改依趁機猥褻罪判處李有期徒刑8個月。

檢方起訴指出，李男（39歲）當天晚上8點多從酒店帶女子出場後，再轉到附近餐廳用餐，酒過三巡女子醉到不省人事，李趁著要載她回酒店途中，脫掉她褲子、內褲硬上得逞，還將她丟棄路旁離去，直到隔天凌晨1點多巡邏員警發現她下半身赤裸送醫。

檢方訊時，李辯稱當時大家都喝醉了，真的不知道發生何事，回車上才發現有女子的包包、鞋子，等，檢方根據監視器畫面、驗傷報告等，依趁機性交罪嫌起訴李。

法院審理時，李矢口否認硬上，辯稱只有用手摸、舌頭舔女子外陰部、肛門，但沒有舔到陰道，也沒性侵。

女子則說，當時在餐廳完全醉倒，怎麼離開的也不記得，直到警察跟說她下半身沒有穿，對於自己在醫院醒來，為何會變成這樣，完全沒有意識，且喝酒過程也沒感覺有人對她做什麼事，過程完全沒清醒過來。

由於女子對於遭性侵狀況不清楚，無法證明李有硬上行為，且醫院驗傷報告指出，女子下體並未採集到精子細胞，研判不含精液，或是精液微量無法檢出，但有採集到李的DNA，可見與李所述，只有手摸、舌舔她下體，沒有性侵情況相符。