揭弊者保護法 催生者戴立紳兩大立法建議

2019-05-31 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會日前初審通過公益揭弊者保護法草案，公務員若對揭弊者施以報復不利措施，可依法懲處，若為非公務員身分的法人、團體，可處新台幣5萬元以上500萬元以下罰鍰。草案催生者—新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳不滿表示，草案無法溯及既往，「戴立紳條款戴立紳用不到，實屬諷刺！」

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳2012年因檢舉單位長官公費私用，被法院認定是共犯而遭免職，他數度陳情引起關注。前年間，司改國是會議決議應制定揭弊者保護法。經過數度修改，行政院版本總算送進立法院。

5月23日，司委會審查草案，立委周春米詢問法務部長蔡清祥，「戴立紳案怎麼去保護？草案怎麼設計？」蔡表示，戴受到公務人員任用法限制，不能再任。

周春米說，既然立法目的是保障揭弊者，戴勇於揭弊而成為烈士，最後結果是什麼？無法受到生存工作保障。廉政署長鄭銘謙回應，草案第13條第2項規定，機關受理前項經法院判決免除其刑確定之揭弊者申請再任公職案件時，得不受公務人員任用法第28條第1項第4款之限制。

鄭表示，也就是說，揭弊者依法可回復公務員，但戴無法適用。周認為，草案能出來是很多人犧牲，受很大不利的揭弊者既然已經站出來，就要有其價值存在。

5月27日立院通過初審。戴立紳表示，希望在能用立法技巧將過去這些揭弊者回復原來年資及薪水，可讓保護部分溯及既往，並放進第草案13條。

他質疑，年金改革、黨產條例都有溯及既往，為什麼揭弊者保護法不行如此？難道我們該死？懲處部分認為可以不用追溯，但保護部分應該要。