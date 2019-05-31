男子夥同友人在量販店停車場行搶 判8年11個月

2019-05-31 13:05 中央社 彰化31日電



洪男和劉男前往員林市一間連鎖量販店停車場，趁隙進入1名婦人的轎車內搶劫，不過被路過的民眾發現，洪、劉2人逃逸先後被捕，法院判劉男8年11個月徒刑，全案仍可上訴。

至於同案共犯洪男則被依犯下攜帶凶器強盜等罪，被判有期徒刑8年10個月，全案仍可上訴。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書，洪男和劉男都曾犯下多起竊盜罪，今年1月，劉男騎重型機車載洪男去買西瓜刀，劉男頭戴安全帽、洪男手持西瓜刀，前往員林市一間大型連鎖量販店停車場尋找作案對象，洪男看見葉女開車進停車場，認為有機可趁，利用葉女停車空檔，坐進轎車後座，手拿西瓜刀要求女子交出財物。

被洪男持刀脅迫的葉女，交出裝有現金新台幣1萬2000元和證件的肩包，剛好有2名路人經過，大聲喝令詢問洪男和劉男在做什麼，洪男手持西瓜刀要求路人不要靠近，隨即和劉男一起逃離停車場，同時把西瓜刀丟棄在排水溝。

洪男和劉男事後被逮，地院法官針對2人曾犯下的竊盜案以及強盜案進行審理；在強盜案部分，2人委託的律師雖然辯稱強盜罪部分應該屬於未遂，但葉女證稱主動把肩包交給被告，認為2人辯詞不可採。

地院法官認為，洪男、劉男都有毒品、竊盜等前科，素行不良，不思以正途取財，為圖不勞而獲，漠視他人財產權益，竊取他人財物；洪男本應履行勞動役處分，卻向地檢署告假後與劉男到大賣場停車場隨機作案，惡性重大，洪男涉犯凶器竊盜罪和強盜罪，判處有期徒刑8年10個月，至於劉男涉犯竊盜和強盜等罪，考量到劉男有相關前科又再犯，因此判處有期徒刑8年11個月，全案仍可上訴。