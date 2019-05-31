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酒店妹色誘脫衣…關鍵時刻男友闖進來 結果很意外

2019-05-31 12:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

在酒店上班的劉姓女子花了6小時透過LINE不斷傳訊息給彭姓男客人，以「送USB打火機」、「我心情不好」、「感覺好可怕」等語誘騙彭到住處「安慰」她，劉女一再誘惑，兩人上床、脫衣，準備發生性關係之際，莊姓男友和另名男子登門，對著彭拍裸照，莊並打了彭2拳。彭擔心再被修理，簽下4張50萬元、1張150萬元和1張200萬元的本票，還被迫讓與市價約40萬元的轎車。

莊被依恐嚇取財罪起訴，他後來以25萬元和彭和解，被判刑6月，得易科罰金，緩刑2年確定。士林地院一審時判劉女無罪，檢方上訴，台灣高等法院認定劉女花盡心思誘惑，還稱遭迷姦，認定她是共同正犯，判她6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

劉姓女子2016年10月15日晚間9點多，不斷傳訊息給在酒店認識的彭姓男客，訴說自己心情不好，希望對方來陪她。劉女傳了6小時的訊息，還主動給地址，彭翌日凌晨5點多到達她住處。彭安慰劉女，劉女則一再誘惑彭性交，兩人雙雙脫衣，但清晨6點多，莊姓男子等人突然闖進，猛毆彭。

彭遭拘禁7小時，狼狽離開。彭報案，台北市警大同分局調閱路口監視器，查出涉案人。

高院認為，劉女和彭認識不到1個月，彭也沒刻意點劉女坐檯，兩人沒有特殊情誼，但劉女卻非得在深夜約彭見面，有違常情。而莊說目睹女友和彭性交，法官認為他應當綠雲罩頂而腦羞成怒，指彭迷姦卻沒有保全現場證據，反而是彭事發當日去就醫、到建成派出所報警，和吸毒者畏懼和檢、警接觸的心態不同。

高院認定，彭認為遭拍裸照而倍感壓力，又被控迷姦，劉女聲稱案發時只是在現場「走來走去」，但她事前積極邀約，事後配合男友指控彭迷姦，卻沒有想報警或到醫院驗毒，說詞不可採信。

劉女等私行拘禁，剝奪彭行動自由達近7個小時，高院認為她嚴重危害社會安全，法治觀念有不足，考量莊承諾和解，雖然她否認犯案，高院仍認為她是「一時失慮誤蹈法網」，宣告之刑暫不執行。

情境示意圖／Ingimage
情境示意圖／Ingimage
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裸照台灣高等法院恐嚇
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