賣法拍屋時動手腳 書記官繳10萬元獲判緩刑

2019-05-31 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院民事執行處駱姓書記官辦理法拍屋業務，疑因績效壓力結案心切，自行投入投標單，未料有2人投標，東窗事發；台北地院審理時，駱認罪，法官今天依行使偽造公文書罪判駱有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付10萬元，服義務勞務50小時。可上訴。

標的法拍屋第1次拍賣時，設定底價4860萬元，不過，因價格因低於主要抵押債權銀行的抵押價6500萬元，依強制執行法無益執行為由而停拍；第2、3次法拍底價各為4134萬、3309萬元，但駱未公告，趁司法事務官請假時私自用印，製造假的法拍紀錄，但標案實際上沒有拍出。

檢方查出，之後法拍屋的銀行經辦人換手，新的經辦人認為，法拍案從去年6月首拍後就沒下文，經詢電詢法院民事執行處，駱答覆已完成第2、第3拍程序，2018年12月20日要進行第4拍。

檢察官調查，駱原本認為第4拍仍是紙上作業，沒對司法事務官據實以告，但為應付銀行經辦人，拍賣當天趁其他股別拍賣空檔想矇混第4拍，沒想到卻有2人投標，開標後駱先宣稱標的已3700萬元得標，想勸退投標人，後投標業者不服氣，質疑程序並不合法。