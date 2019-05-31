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「我是主管就是不讓你休假」 消防隊員毆小隊長判拘役

2019-05-31 11:50聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市消防局搜救犬馴養中心袁姓小隊長與許姓隊員前年為「補休」事宜起衝突，身為主管的袁姓小隊長直接明說，「我是主管，我就是不要讓你休假，你要怎樣」，惹得許員情緒失控，出拳毆打主管左側太陽穴，導致他頭部紅腫疼痛，怒告許員傷害。然而，橋頭地方法院指出，許員縱然有錯，但袁姓小隊長挑釁害衝突引爆，也有不該，判許員拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，袁姓小隊長、許姓隊員前年9月19日下午在馴養中心訓練時，許員見主管在休息區小歇，就上前與袁姓小隊長討論補休假安排，沒想到雙方一言不合，許員氣不過，出拳毆打袁姓小隊長太陽穴處，害袁跌坐在地，頭部有明顯紅腫。

袁姓小隊長氣憤指稱，許員用右手毆打他太陽穴，他被打後馬上暈眩倒地，堅持提告許員傷害。

許員到案坦承與主管因補休意見不合起衝突，但矢口否認毆打情事，辯稱主管不讓他休假，他不想發生衝突，於是轉身離開，但主管自己衝過來，自己僅是回過身看發生什麼事，但主管的頭就撞到我的手，「我不是故意毆打他」。

在場證人李男證稱，案發前他坐在袁姓小隊長、許姓隊員中間，見二人打算討論補休，自己就起身離開到一旁看訓練，雖沒辦法聽到具體談話內容，但確實有聽到袁姓小隊長吼一句，「我是主管，我就是不讓你補休，你要怎樣」；隨後聽聞衝突聲，李男一回頭就只見到袁姓小隊長坐在地上、直說「「我絕對要告你」，許員不發一語離開。

橋頭地方法院法官指出，李男就全案而言，並無利害關係，指證應可採信，認定袁姓主管確實有出言挑釁；再以常理思考，若許員真的是不小心傷到主管，以他年紀超過35歲，又有足夠生活經驗，不可能聽到主管揚言提告，還不急著向主管解釋澄清、維護自身權益，以此判斷許員確實有出手傷人。

橋頭地方法院表示，袁姓小隊長、許姓隊員互為同事，本該理性、妥善處理紛爭，但許員輕率出手毆人，確實有不該，但審酌身為主管的袁姓小隊長先出言挑釁，才引爆傷害衝突，也有不當。法官綜合審酌許員無犯罪紀錄在案，但因和解金額未有共識，未與袁姓主管和解，也未合理賠償，為求警惕，依傷害罪判處許員拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

高雄市消防局搜救犬馴養中心袁姓小隊長與許姓隊員為「補休」事宜起衝突，許員衝動出拳...
高雄市消防局搜救犬馴養中心袁姓小隊長與許姓隊員為「補休」事宜起衝突，許員衝動出拳毆打主管，被橋頭地方法院判處拘役50日。記者賴郁薇／攝影
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補休傷害罪消防員
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