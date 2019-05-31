半導體科技工程師與13歲少女嘿咻 被害人不追究獲緩刑

2019-05-31 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



從事半導體科技業的「阿勇」去年在網路聊天室認識年僅13歲的少女「小如」，兩度帶她去摩鐵嘿咻，檢方依姦淫幼女罪起訴，法官查出她在通訊軟體的基本資料生日欄記載1996年11月，在臉書生日欄記載1997年11月，長相稚氣未脫，改依對於14歲以上未滿16歲之女為性交罪判刑1年，緩刑3年。

「阿勇」去年2月28日透過通訊軟體聊天室與少女「小如」交往，因她自稱是國中在學學生，使他誤以為她為14歲以上未滿16歲之女子。

「阿勇」於去年3月4日、3月17日，先後兩次帶「小如」到台中市南屯區涵館汽車旅館，未違反被害人的意願，與她發生兩次性關係，經少女母親察覺有異報警處理。檢察官依姦淫幼女罪將「阿勇」起訴。

法官審理時，「阿勇」辯「小如」在通訊軟體的基本資料生日欄記載1996年11月，在臉書生日欄記載1997年11月，但法官看到的「小如」稚氣未脫，沒有被誤認成年人的可能，顯見他早已知悉她是國中生。