人夫和女同學關係「非比尋常」 手機性愛影片洩姦情

2019-05-31 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



葉姓女子明知陳姓人夫已婚，2人在多年前同學會搭上線，後來展開戀情交往，甚至還相約到汽車旅館性交，陳妻早懷疑先生和葉女關係「非比尋常」，偶然查看老公手機驚見2人性愛影片，陳大方坦承出軌，葉則辯稱不知道陳已婚，但檢方不採信，偵結依相姦罪嫌起訴她。

陳妻控訴，葉女（61歲）2017年2月和老公陳男一起到桃園1間汽車旅館發生性行為，1個多月後他查看老公手機，才發現他和葉的性愛影片，不甘家庭遭毀，向葉提告妨害家庭。

檢方訊時，葉女坦承和陳男發生關係，但否認相姦犯行，辯稱當時不知道他是有婚姻狀態；陳男則坦承2015年就開始和葉交往，也有和她說自己曾離婚、又結婚的過程，也都一概承認和葉性交，當時為了紀念還拍下過程存在手機裡面。

陳妻證稱，自己原就有聽說葉和老公的關係非比尋常，她甚至有打電話問過對方，但葉否認，當時是查看先生手機的對話內容，才赫然驚見2人的性愛影片。

陳男的國中同學也證稱，曾見陳、葉在山上獨處時，有和葉說「陳的老婆要來了，趕快去躲起來」，但葉原本若無其事說「我就站在這沒關係，大家都是同學」，但他又說「山上只有你和陳，很敏感，他老婆一下就知道了」，葉這才找尋地方躲藏。