掏空東亞燈具 中電前董周麗真重判12年罰金3億

2019-05-31 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



檢調偵辦生產「東亞」燈具的上市公司中國電器掏空案，認定中電前董事長周麗真等人自2010年至2012年利用CLS等6家海外公司虛偽交易，掏空公司資產逾7億元，起訴周麗真等12人，台北地院審理，今天依證交法侵占罪重判周麗真有期徒刑12年，併科罰金3億元。

同案，共犯中電公司前總經理張志偉也依同一罪名判刑9年6月，併科罰金1億元，相關10名被告同庭分別被判刑。本案可以上訴

檢察官指控，周麗真與中電公司前總經理張志偉利用成立CLS、GLI等6家海外公司掏空中電資產，並找陳逢璿擔任CLS人頭負責人，但2人實際仍掌控公司經營。

依據檢察官起訴資料，2011年11月間，周麗真、張志偉指示中電藉預付款、投資款等多種名目，以445萬元美金匯給CLS，中電公司，卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，涉嫌假交易掏空。

此外，周麗真、張志偉明知中電百分百投資的海外子公司GLI在2011年11月間，以現金增資發行新股名義籌資750萬美金，不過，實際上GLI增資款並非由中電公司認購，而是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬元美金認購。